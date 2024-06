video suggerito

Juve scatenata sul mercato, Giuntoli può chiudere anche il colpo Khephren Thuram: Milik nell'affare Khephren Thuram potrebbe essere il secondo colpo a centrocampo della Juventus dopo Douglas Luiz. Il figlio d'arte e centrocampista del Nizza potrebbe arrivare in bianconero all'interno di un'operazione che vedrebbe coinvolto anche Milik.

A cura di Fabrizio Rinelli

Khephren Thuram sembra essere sempre più vicino alla Juventus. Sarebbe il secondo colpo a centrocampo dei bianconeri dopo la chiusura dell'affare Douglas Luiz con l'Aston Villa. Figlio di Lilian, ex difensore della Vecchia Signora dal 2001 al 2006, e chiaramente fratello di Marcus, attaccante dell'Inter, Khephren è di proprietà del Nizza e ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. L'intenzione sarebbe proprio quella di accettare la corte della Juventus pronta a non farsi trovare impreparata in caso di rifiutato del rinnovo da parte di Rabiot.

Il giocatore, secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha già rifiutato due proposte, una della Premier. La corte della Juventus infatti lo lusinga tantissimo e sarebbe anche spinto da papà Lilian ad accettare l'offerta. Giuntoli nell'affare, secondo quanto scrive Tuttosport, sarebbe pronto a inserire Arek Milik come contropartita tecnica per far abbassare il costo del cartellino che attualmente si aggira intorno ai 18 milioni più 2 di bonus. I bianconeri potrebbero rivedere la cifra garantendo al giocatore un ingaggio superiore.

Khephren Thuram in azione con la maglia del Nizza.

La situazione Rabiot costringe Giuntoli a correre ai ripari

Attualmente infatti Thuram percepisce al Nizza meno di un milione. La Juventus ha probabilmente fiutato il pericolo che Rabiot possa lasciare che il suo contratto vada in scadenza il prossimo 30 giugno liberandosi a zero per le altre pretendenti. Ecco che nasce così la necessità di Giuntoli di centrare un altro colpo last minute in quella zona per consentire a Thiago Motta di avere già una rosa quasi totalmente completa all'inizio del ritiro. Thuram è un classe 2001 nato a Reggio Emilia che sarebbe fondamentale negli automatismi tattici del nuovo allenatore bianconero.

Thuram jr con la maglia della Nazionale francese U23.

L'importanza dell'inserimento di Milik nell'affare Thuram

Sul francese c'è anche la Roma, e l'inserimento dei giallorossi potrebbe scatenare un'asta. Nelle ultime ore però pare proprio che Giuntoli sia deciso a chiudere l'operazione senza perdere ulteriore tempo facilitato anche dal Nizza che non vuole rischiare di perdere il calciatore a zero il prossimo giugno 2025. Ecco perché anche con l'inserimento di Milik nell'affare e l'abbassamento della cifra iniziale richiesta dai francesi, il club costiero potrebbe comunque trovarsi costretto ad accettare. L'ultimi infortunio del polacco però potrebbe rappresentare l'unico intoppo alla trattativa.