De Bruyne può sbarcare in Serie A, la pazza idea che già infiamma il mercato De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: alla lista dei tanti club interessanti si aggiunge anche un'italiana.

A cura di Vito Lamorte

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: alla lista dei tanti club interessanti si aggiunge anche un’italiana. Di chi si tratta? Del Como.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News sul centrocampista belga ci sarebbe anche la squadra di Cesc Fabregas, che starebbe facendo le sue valutazioni in merito alla fattibilità della trattativa: l’aspetto economico non costituirebbe un problema, viste le grandi possibilità del club lariano, ma bisogna capire quali sono la volontà e i progetti del calciatore.

Sul classe ’91 ha messo i riflettori l’Aston Villa e quindi non è da escludere che possa rimanere in Premier League ma ci sono anche molti club di MLS interessati a KDB: dall’Inter Miami di Beckham e Messi ai Chicago Fire passando New York City e D.C. United. Tutti vogliono De Bruyne.

De Bruyne sull'addio al Manchester City: "Sorpreso per il mancato rinnovo, hanno deciso loro"

Al termine della stagione Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City dopo dieci anni. Il contratto del centrocampista belga scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato. KDB il prossimo 28 giugno compirà 34 anni e il suo nome subito è iniziato ad essere molto battuto in vista del mercato.

Il calciatore ha parlato di questa situazione dopo la vittoria dei Citizens in casa dell'Everton, portando a conoscenza tutti di quanto accaduto in merito al suo addio al club inglese: "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Onestamente penso ancora di poter dare il massimo a questo livello, come sto dimostrando, ma capisco che i club debbano fare delle scelte. Non ho ricevuto offerte per tutto l'anno, hanno semplicemente preso una decisione".

KDB, infine, ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di fermarsi o di iniziare percorsi ‘alternativi' al campo: "Sento di avere ancora molto da dare. Ovviamente so di non avere più 25 anni, ma posso ancora svolgere il mio compito. Per il futuro devo considerare tutta la situazione, ciò che ha più senso per me e la mia famiglia".