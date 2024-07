video suggerito

Chi è Simon Colinet, il preparatore di Thiago Motta che sta sfiancando la Juve: "Non c'è più riposo" Simon Colinet è uno dei due vice di Thiago Motta alla Juventus responsabile della preparazione atletica dei bianconeri. Al "mago" dei muscoli sono affidati gli allenamenti estenuanti alla Continassa.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Subito, subito. Non c'è più riposo!". Simon Colinet si è fatto conoscere così dai tifosi della Juventus che si chiedevano a chi appartenesse quella voce sentita durante i primissimi allenamenti dei bianconeri di Thiago Motta. Si tratta proprio di uno dei due vice dell'allenatore della Juve – l'altro è Alexandre Hugeux – che ha però la delega alla preparazione atletica. Il 43enne francese è considerato un mago nel suo settore. La caratteristica principale che lo ha reso così noto in questi anni è l'alta intensità e la tenuta fisica ammirate già a Bologna lo scorso anno.

Simon Colinet in campo con gli altri preparatori: la squadra alle sue spalle.

Il metodo Colinet alla Juventus: tanta concentrazione e intensità

Colinet pretende molto dai suoi giocatori e i video mostrati sui social in queste ore e diventati immediatamente virali, evidenziano proprio il suo nuovo metodo di lavoro. Zero pause, tanta concentrazione e soprattutto impegno. Thiago Motta l'ha voluto con sé anche alla Juventus dopo averlo conosciuto per la prima volta al PSG. Con l'allenatore bianconero ha vissuto già le esperienza con Genoa, Spezia e Bologna prima di vivere adesso la nuova e stimolante avventura in bianconero con Thiago Motta che avrà precisi compiti di rilancio della Vecchia Signora.

La carriera di Colinet e l'incontro con Thiago Motta al PSG

"Ho fischiato, ho fischiato" urla Colinet in altri filmati cercando di tenere alta la concentrazione dei calciatori. Thiago Motta ha affidato a lui tutta la parte atletica ed è il responsabile proprio della preparazione fisica della squadra. Colinet è considerato un personaggio con una visione moderna, aperta e professionale. Ha iniziato la sua carriera nel Rouen quando aveva solo 22 anni passando poi per altri club come Stade Lavallois, Troyes, Chateauroux e Sion prima del grande salto di qualità al PSG in cui ha conosciuto proprio Thiago Motta.

Colinet ha lavorato con Kombouaré, Ancelotti, Blanc ed Emery e fece la conoscenza di Thiago Motta quando l'attuale allenatore dei bianconeri era ancora un calciatore in attività proprio nella squadra francese. Il loro rapporto di amicizia è iniziato lì prima di svilupparsi in uno stretto legame di lavoro che ha visto Thiago Motta affidarsi completamente a lui dal punto di vista atletico nelle sue varie esperienze come allenatore, soprattutto in Italia. Colinet ha iniziato a collaborare con Motta nell'Under 19 del PSG e da lì in poi i due non si sono più lasciati.

La carica di Colinet in campo durante gli allenamenti.

Colinet avrà un ruolo speciale anche nella prevenzione degli infortuni

È l'uomo in più di questa Juventus targata Thiago Motta che in questi primi due giorni di allenamento si sta sottoponendo subito ad allenamenti duri e molto intensi. Colinet avrà un ruolo di fondamentale importanza per la preparazione atletica della squadra e nella prevenzione degli infortuni. La Juventus infatti sarà impegnata in ben cinque competizioni: Serie A, Final Four Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Una stagione intensa e lunga e per questo Thiago Motta ha voluto solo il meglio nel suo staff.