Thiago Motta e il discorso iconico nel primo anno da allenatore: "Non sto scherzando, qui non si fa" Il video di Thiago Motta nel suo primo anno da allenatore alla guida dell'U19 del PSG. Un discorso motivazionale molto significativo da parte dell'ormai nuovo tecnico della Juventus che evidenzia la sua idea di calcio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta è stato indubbiamente uno degli allenatori che si è maggiormente distinto nell'ultimo campionato di Serie A. Prima del Bologna è stato alla guida dello Spezia e ancor prima di Genoa e PSG U19 nel 2018. Il suo futuro sembra presto dipingersi di bianconero con l'immediato passaggio alla Juventus ormai solo da ufficializzare. Ma è proprio con i giovani talenti della squadra parigina che iniziò il suo lungo lavoro di perfezionamento in questo nuovo ruolo dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Fu il PSG all'epoca a pubblicare un video riguardante Thiago Motta durante gli allenamenti.

Un filmato che evidenza un discorso a dir poco significativo riguardante la sua idea di lavoro. Una sorta di vademecum del gioco e sul comportamento da adottare in campo sotto la sua guida. Thiago Motta spiega ai giovani calciatori del PSG l'approccio giusto da avere in campo nei confronti dei propri compagni e soprattutto quando non si è in possesso di palla. "Non si possono vedere giocatori passivi, che guardano gli altri – spiega – Possiamo vincere o perdere le partite, ma insieme, solo insieme".

Thiago Motta sottolinea il suo punto di vista: "Non lo permetto qui, non sto scherzando su questo – ha aggiunto mentre tutti a cerchio lo ascoltano con attenzione – Anch'io ero dall'altra parte prima e conosco questa situazione. So cosa intendo, la competizione tra voi è normale. Ma dovete dimostrarlo lì in campo. ‘Non metto in difficoltà il mio compagno, mai'". Thiago Motta ha sottolineato l'importanza di avere un atteggiamento giusto in campo: "Con i gesti, i passaggi, la comunicazione – spiega – Mi arrabbio con chi ha perso la palla ma ancora di più con chi si è fermato".

Parole importanti che sottolineano come su queste basi abbia evidentemente dato il via al progetto vincente del Bologna: "Quando perdiamo la palla dobbiamo andare subito in pressione e non possiamo fermarci. Se ci fermiamo, correremo di più". La Juventus lo aspetta ed è chiaro che in bianconero l'approccio di Thiago Motta sarà lo stesso. Squadra unita che si aiuta soprattutto nei momenti della partita più difficili, specie quando si perde palla. Un atteggiamento ritenuto necessario da adottare evidentemente da parte del club bianconero che proprio grazie a Thiago Motta vuole riportare in Serie A e in Europa una Juventus nuovamente vincente.