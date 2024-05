video suggerito

Thiago Motta alla Juve con contratto triennale, ci siamo: è ufficiale l’addio al Bologna Ufficiale l’addio di Thiago Motta al Bologna. Il tecnico che ha condotto magistralmente i rossoblu in Champions dalla prossima stagione guiderà la Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta e il Bologna si separano. Dopo la straordinaria conquista della qualificazione alla Champions League il tecnico italo-brasiliano ha comunicato l'addio al club, che ha reso nota la notizia sui suoi canali ufficiali. Thiago Motta guiderà la Juventus dalla stagione 2024-2025. Il Bologna in Champions avrà un nuovo allenatore.

Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus, contratto e stipendio

Ha compiuto un lavoro straordinario l'ex centrocampista di Inter e Barcellona che con il Bologna, a conti fatti, non è stato nemmeno due stagioni. Sembra passato un secolo, ma nell'autunno del 2022 prese il posto del compianto Sinisa Mihajlovic e con una splendida galoppata ha condotto il Bologna al 9° posto.

Un risultato che era già ragguardevole, considerate le ultime annate, ma che è stato poi rapidamente superato da questa annata fantascientifica che ha visto il Bologna qualificarsi dopo ventidue anni per l'Europa e dopo quasi sessanta per la Champions League.

Il suo futuro si chiama Juventus, nei prossimi giorni verrà annunciato l'accordo tra il club bianconero e il tecnico, classe 1982, che saranno uno dei più giovani allenatori di sempre della squadra più titolata d'Italia. La Juve vuole tornare a vincere lo scudetto e cercherà di farlo con Thiago Motta, che aprirà un nuovo ciclo. L'allenatore firmerà un contratto triennale e avrà uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

L'addio di Thiago Motta al Bologna: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato con cui il club del presidente Saputo ha annunciato la separazione dall'allenatore: "Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

“In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro".