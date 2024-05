video suggerito

Thiago Motta si commuove mentre saluta il Bologna: “Ci sarò per loro in qualsiasi momento” Thiago Motta riesce a stento a trattenere le lacrime nel saluto al Bologna: si emoziona guardando le immagini, dice addio alla sua squadra con l’ultimo abbraccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sono momenti di grande commozione per Thiago Motta, pronto a lasciare il Bologna dopo due anni da sogno. L'ex giocatore è promesso sposo della Juventus, che guiderà a partire dalla prossima stagione, e nel suo ultimo giorno in rossoblù non nasconde tutta l'emozione per la chiusura di un ciclo, il migliore della sua carriera da allenatore.

La sua avventura è finita con la sconfitta in casa del Genoa, ma il risultato non cambia tutto ciò che è riuscito a conquistare con il suo gruppo, trascinato fino alla storica qualificazione in Champions League. Ai microfoni di SkySport ha affidato il suo ultimo saluto ai rossoblù, senza nascondere gli occhi lucidi mentre parlava della sua squadra: "Abbiamo chiuso un ciclo bellissimo. Io ho dato tutto e la squadra mi ha dato tutto. Lascio passione, ambizione, amore e rispetto. I calciatori in me troveranno sempre un padre, un amico o un fratello maggiore. Ci sarò per loro in qualsiasi momento".

Thiago Motta saluta il Bologna e si commuove

Sono parole tenere quelle che riserva alla squadra, ai suoi ragazzi che negli ultimi due anni ha allenato con passione e grande talento. Per questo è inevitabile cercare di tirare indietro qualche lacrima che compare quando si toccano le corde del cuore: "Sono una persona timida e riservata. Orgoglioso della riconoscenza di questi ragazzi: abbiamo fatto qualcosa di fantastico in questi 2 anni a Bologna (ha gli occhi lucidi, ndr). Calcio e allenare passione della mia vita: cerco di trasmettere quello che ho dentro”

Per Thiago Motta è molto difficile non cedere al piano e trattenere le lacrime mentre ringrazia la squadra e anche la tifoseria: "C'è sempre stato rispetto per i ruoli e per il gioco, ma anche tanta stima reciproca: ho dato tutto per i ragazzi e loro hanno dato tutto per me, questo è il motivo per cui abbiamo raggiunto questo tipo di risultato".

L'ultimo abbraccio con i suoi ragazzi

La sua ultima partita con il Bologna non è andata secondo i piani, visto che ha chiuso il campionato con la sconfitta per 2-0 a Marassi contro il Genoa, ma il passo falso non cambia nulla nel suo incredibile percorso. Da domani sarà tempo di pensare alla Juventus e alla nuova sfida che lo attende, ma nel frattempo Thiago Motta si gode ancora l'amore del suo gruppo.

Subito dopo la partita, fermo sul campo, ha voluto dedicare un ultimo abbraccio a tutti i suoi ragazzi: li ha radunati attorno a lui per un grande abbraccio di gruppo, un ultimo momento tutto per loro prima di voltare pagina. Immagini molto emozionanti per l'ultimo saluto alla squadra che gli ha permesso di volare in alto.