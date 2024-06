video suggerito

Djokovic ha un messaggio speciale per la Serbia: compare sui maxischermi, i tifosi impazziscono Prima della partita tra Serbia e Inghilterra è comparso sugli schermi un tifoso speciale per augurare buona fortuna alla nazionale serba: il video messaggio di Djokovic.

A cura di Ada Cotugno

L'esordio della Serbia agli Europei 2024 è stato accompagnato da un messaggio arrivato da parte di un tifoso molto speciale: è Novak Djokovic che ha voluto augurare buona fortuna alla nazionale che ha intrapreso questo viaggio con la complicata partita contro l'Inghilterra.

Il clima nelle ore che hanno preceduto la gara non è stato dei più tranquilli. La giornata infatti è stata segnata dalla rissa tra alcuni tifosi a Gelsenkirchen che ha stravolto il centro della città, ma l'allarme è rientrato dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Al momento della partita però tutto era in ordine e i tifosi hanno animato lo stadio con cori, canzoni e gli immancabili inni in attesa della grande sorpresa e del fischio d'inizio.

Il messaggio di Djokovic alla Serbia

Prima di far risuonare l'inno serbo sui maxischermi dello stadio è comparso il volto di un tifoso molto noto che ha voluto regalare a tutti i presenti un messaggio di buona fortuna prima dell'inizio degli Europei. Tra l'incredulità di tutti i presenti è comparso improvvisamente Djokovic che ha mandato un in bocca al lupo a tutta la Serbia, già schierata in campo per il suo esordio.

Il campione di tennis ha concesso poche parole ma tanto è bastato a mandare in delirio i suoi connazionali: "Forza ragazzi, può essere un grande torneo. Io sono con voi". I calciatori hanno accolto con piacere la sorpresa, ma i tifosi sugli spalti non sono stati da meno. Subito dopo la trasmissione del videomessaggio hanno cominciato a cantare il suo nome come se si trovassero a una partita di tennis: d'improvviso è scoppiato il putiferio ed è diventato Djokovic la vera star della serata, anche se non era presente allo stadio.