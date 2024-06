video suggerito

Scontri fra tifosi prima di Serbia-Inghilterra a Gelsenkirchen: due persone sono rimaste ferite Un'incursione di tifosi albanesi avrebbe seminato il panico tra le strade di Gelsenkirchen accendendo la rissa anche tra serbi e inglesi a poche ore dalla partita: due persone sono rimaste ferite.

A cura di Ada Cotugno

Le tristi previsioni della vigilia si sono avverate tutte: poche ore prima di Serbia-Inghilterra, partita valida per il Gruppo C degli Europei, sono avvenuti violenti scontri fra le due tifoserie che hanno portato ad alcuni feriti. Prima dell'inizio della competizione le autorità avevano messo sotto osservazione la gara, ritenuta ad alto rischio anche per alcuni trascorsi nelle coppe europee.

Le misure di sicurezza non sono bastate a tenere lontane le frange più violente del tifo: nel pomeriggio a Gelsenkirchen, dove si svolgerà la partita in programma alle ore 21:00, gli ultras serbi e quelli inglesi hanno messo a soqquadro il centro della città arrivando allo scontro fisico che ha travolto decine di tifosi, per fortuna senza sfociare nella tragedia.

Gli scontri tra ultras inglesi e serbi

Tutto è cominciato nel pomeriggio al centro di Gelsenkirchen: tutto è cominciato dall'incursione di alcuni tifosi dell'Albania che avrebbero colpito a sorpresa quelli della Serbia, in una rivalità che ha radici molto profonde che vanno ben oltre le questioni di tifo. Da quel momento è partito il caos nel pieno centro della città, tra i bar e le strade affollate di persone.

La rissa ha coinvolto anche alcuni tifosi inglesi che si trovavano in quella zona ed è servito l'intervento di circa 50 agendi della Polizia tedesca per poter calmare le acque ed evitare il peggio, allontanando i tifosi prima che fosse troppo tardi. Le immagini che circolano sul web mostrano i tifosi inseguiti dalle autorità mentre ribaltano i tavolini di un bar tirandosi le sedie, tra l'incredulità dei passanti e i vari avvertimenti sui social per tutti i tifosi presenti nell'area.

Due feriti dopo la rissa

Inevitabilmente dopo gli scontri si contano i feriti, anche se questa volta il danno è limitato a casi poco gravi. Alla fine delle ostilità fra le due tifoserie (più la frangia albanese che avrebbe attaccato per prima) sono soltanto due le persone ferite alla testa: un uomo inglese, le cui foto che circolano sui social lo mostrano sanguinante e piuttosto dolorante, e un poliziotto che era intervenuto per sedare la rissa.