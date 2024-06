Allarme hooligans agli Europei, c’è già una gara ad altissimo rischio scontri: Serbia-Inghilterra

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Gli Europei di calcio in Germania non sono ancora iniziati ma c'è già una data segnata con un cerchietto in rosso: domenica 16 giugno. E anche un orario e una città: ore 21:00, Gelsenkirchen. Sarà infatti questa cittadina tedesca ad ospitare Serbia-Inghilterra, partiva valida per il Girone C. Ad altissimo rischio di incidenti tra tifosi rivali che da anni imperversano per l'Europa e in vista dei quali, le forze dell'ordine tedesche hanno preparato un piano speciale anti incidenti.

La polizia è al lavoro da mesi per gestire gli Europei sul fronte della sicurezza pubblica: in ogni città che ospiterà le partite di calcio, è stato istituito un piano d'allerta preciso a evitare qualsiasi tipologia di incidenti tra le tifoserie delle varie nazionali. Tantissimi i tifosi attesi da tutte le parti d'Europa, per un torneo già sold-out, con particolare focus a quelle frange da sempre più violente e pericolose, che la cabala del sorteggio ha voluto si incrociassero già nella fase a gironi.

Serbia-Inghilterra, a rischio scontri tra le tifoserie

La storia delle due tifoserie che si incroceranno proprio al debutto a Euro 2024 è nota a tutti, soprattutto alle forze dell'ordine. Da una parte c'è la frangia ultrà serba tra le più inquiete e rissose in circolazione che dovrebbe arrivare in massa a Gelsenkirchen in occasione del debutto della propria nazionale con l'Inghilterra che a sua volta attende circa 40 mila sostenitori. Per la Serbia si attendono invece poco meno di 10 mila tifosi ma circa 5-600 di loro sono ritenuti "ultrà violenti". I tifosi della Stella Rossa Belgrado lo scorso dicembre avevano sortito una imboscata a quelli del Manchester City attaccandoli violentemente prima della partita di Champions. L’anno prima avevano fatto lo stesso con quelli dei Rangers mentre i tifosi inglesi non sono mai stati da meno: già a Euro 2016 si erano distinti per gli scontri con i russi, da sempre alleati dei tifosi serbi.

Ai tifosi inglesi vietato il consumo di birra

Tra le tante misure preventive c'è anche il divieto assoluto di somministrare bevande alcooliche ai tifosi inglesi presenti in Germania. Per tutte le partite della nazionale dei Tre Leoni a Euro 2024 c'è stata una disposizione nazionale nel vendere birra ad un tasso alcolemico bassissimo, attorno all'1% mentre per le altre gare di euro 2024 sarà disponibile birra di tutte le gradazioni.

Le tensioni geopolitiche, dietro al pretesto del calcio

Una preoccupazione giustificata dai recenti incroci di tifosi serbi e inglesi e dalle tante motivazioni geo-politiche che vedono le due tifoserie acerrime nemiche. A preoccupare anche le tante tensioni esterne al calcio che alimentano le ostilità: l’invasione della Russia in Ucraina (con la parte più violenta del tifo serbo allineata a Putin) e il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado.

Le misure di sicurezza, polizia pronta alla "battaglia"

Misure speciali dentro e attorno a Gelsenkirchen da giorni e indagini anche dell'intelligence per anticipare le mosse delle due tifoserie. Tutto ciò ha portato ai massimi livelli lo stato di allerta in vista di domenica: "Il nostro compito più importante sarà quello di identificare da subito le frange più violente del tifo e di separarle dalla maggioranza pacifica" hanno spiegato fonti della polizia che già sono state informate dell'arrivo di gruppi isolati pronti allo scontro. "Attacchi programmati? Non lo sappiamo, sappiamo solamente che dobbiamo essere preparati a tutto"