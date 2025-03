Europei di atletica oggi in TV, programma e orari: Iapichino e Diaz gli italiani in gara

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Tutto è pronto per la seconda giornata degli Europei Indoor di atletica 2025: dopo le gare inaugurali gli azzurri puntano a nuove medaglie per provare a migliorare quanto fatto due anni fa a Istanbul, quando si erano piazzati al quarto posto del medagliere alla fine della competizione. La giornata sarà ricchissima di impegni e vedrà protagonisti anche alcuni dei favoriti: in pista scenderanno Larissa Iapichino per le qualificazioni di salto in lungo e anche l'attesissimo Diaz che cercherà di centrare la finale del salto triplo maschile. Tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming le gare degli italiani previste dal programma di oggi.

Il programma di oggi agli Europei indoor e gli italiani in gara: gli orari

10.15 800 metri (femminile), batterie: Coiro

11.00 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Pieroni

11.05 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Tecucenau

11.42 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino

11.55 400 metri (femminile), batterie: Bonora, Mangione

12.45 400 metri (maschile), batterie: Sito

13.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Biasutti, Dallavalle, Diaz

13.45 60 ostacoli (femminile), semifinali: ev. Carmassi, Di Lazzaro

14.05 60 ostacoli (maschile), semifinali Fofana, Giacalone, Simonelli

18.50 Salto triplo (femminile), finale

19.58 400 metri (femminile), semifinali: ev. Bonora, Mangione

20.19 400 metri (maschile), semifinali: ev. Sito

20.34 Salto in lungo (maschile), finale: ev. Furlani

21.00 1500 metri (femminile), finale: ev. Zenoni

21.15 1500 metri (maschile), finale: ev. Riva

21.43 60 ostacoli (femminile), finale: ev. Carmassi, Di Lazzaro

21.53 60 ostacoli (maschile), finale: ev Fofana, Giacalone, Simonelli

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming: diretta sulla Rai

Gli Europei Indoor di atletica leggera 2025 si potranno vedere in diretta tv in chiaro sul canale Rai Sport (al 58 del digitale terrestre) che trasmetterà tutte le gare, ma in contemporanea anche gli abbonati Sky potranno assistere a tutta la competizione grazie al loro abbonamento. Gli Europei Indoor di atletica saranno inoltre disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile tramite app su dispositivi mobili o tramite device e contemporaneamente anche sull'app di SkyGo per chi possiede un abbonamento scaricabile solo su dispositivi mobili.