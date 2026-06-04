Golden Gala 2026, il programma con gli italiani in gara da Battocletti a Jacobs: orari e dove vederlo in TV

Stasera allo Stadio Olimpico di Roma si tiene il Golden Gala 2026: in gara anche Nadia Battocletti e Marcell Jacobs. Diretta TV su Rai 2.

Sul finire della primavera tradizionalmente c'è il Golden Gala "Pietro Mennea" di Roma, un appuntamento sempre tanto atteso dagli appassionati di atletica e di sport in generale, quarta tappa della Diamond League 2026. E adesso che l'atletica italiana miete successi l'attesa per l'evento è ancora maggiore. Si comincia oggi alle 19:10 con le prime gare, ma quelle principali inizieranno dalle ore 21, orario in cui scatterà la diretta su Rai 2 (e in streaming gratis su RaiPlay). In pista Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Andy Diaz. La grande stella internazionale sarà Noah Lyles, l'uomo più veloce del mondo: il campione olimpico dei 100 metri.

Gli italiani in gara oggi al Golden Gala a Roma

Marcell Jacobs tornerà a gareggiare nei 100 metri e lo farà contro avversari di prim'ordine, su tutti Noah Lyles ma anche Letsile Tebogo, campione olimpico dei 200. Jacobs sarà l'ultimo a scendere in pista, quando saranno quasi le ore 23. Occhi su Nadia Battocletti, campionessa assoluta, e anche Leonardo Fabbri ed Andy Diaz.

Il programma della Diamond League 2026 a Roma

19.10 – Giavellotto – Giovanni Frattini

19.15 – Asta – Elisa Molinarolo

19.48 – Triplo – Andy Diaz

21.04 – 400 ostacoli – Ayomide Folorunso

21.07 – Alto – Matteo Sioli

21.15 – 800 – Francesco Pernici

21.27 – Peso – Leonardo Fabbri, Zane Weir

21.28 – 100 ostacoli – Giada Carmassi

21.35 – Lungo – Gabriele Chilà

21.38 – 5000 – Nadia Battocletti

22.04 – 110 ostacoli

22.15 – 400 – Anna Polinari

22.27 – 200 – Elisa Valensin

22.37 – 1500 – Gaia Sabbatini, Ludovica Cavalli

22.52 – 100 – Marcell Jacobs

Dove e a che ora vedere le gare in tv e in streaming

Le gare del Golden Gala di Roma, dedicato al mito dell'atletica Pietro Mennea, si potranno seguire in diretta e in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 21. La diretta dell'evento sarà disponibile anche in streaming gratis su RaiPlay, su tutti i dispositivi compatibili.