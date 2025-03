Europei Indoor di atletica 2025, programma e italiani in gara: dove vederli in TV

video suggerito

Dal 6 marzo nei Paesi Bassi andrà in scena la 38ª edizione degli Europei indoor di atletica leggera. Tanti atleti dell'Italia saranno alla ricerca di una medaglia nelle varie discipline per dare seguito agli ottimi risultati ottenuti negli eventi dell'ultimo anno: in tutti saranno 37 gli atleti azzurri presenti all'Omnisport di Apeldoorn tra i quali anche Mattia Furlani, Larissa Iapichino e Andy Diaz Hernandez, oltre alle grandi stelle come Femke Bol, Jakob Ingebrigtsen e Yaroslava Mahuchikh. Sarà possibile seguire tutta la competizione di diretta tv in chiaro sui canali di Rai Sport oppure su Sky e in streaming su RaiPlay e SkyGo.

Gli italiani agli Europei Indoor di atletica: chi sono i favoriti per una medaglia

Ci saranno 37 italiani in gara agli Europei Indoor di atletica 2025 e le speranze di medaglia sono altissime. Tra i più attesi c'è senza dubbio Furlani, bronzo olimpico e reduce da un periodo molto positivo, ma anche Larissa Iapichino che due anni fa in Turchia conquistò una bellissima medaglia d'argento. Sono loro i protagonisti più attesi, ma tra gli azzurri ci sono tanti gioielli da seguire: Fabbri e Weir sono i due favoriti nel getto del peso e hanno ottime possibilità di salire sul podio, oppure Andy Diaz che alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha portato a casa il bronzo nel salto triplo maschile.

Il programma completo dei campionati europei di atletica in Olanda

Gli Europei Indoor di atletica leggera cominceranno il 6 marzo e si concluderanno domenica 9 marzo. Di seguito il programma di tutte le gare e delle finali.

GIOVEDÌ 6 MARZO 2025

Cerimonia di apertura (ore 17:30)

Salto in alto uomini, qualificazioni (ore 18:20)

Salto triplo donne, qualificazioni (ore 18:35)

Salto con l'asta donne, qualificazioni (ore 19:05)

1500m donne, batterie (ore 19:10)

1500m uomini, batterie (ore 19:55)

Salto in lungo uomini, qualificazioni (ore 20:30)

60m ostacoli donne, batterie (ore 20:50)

60m ostacoli uomini, batterie (ore 21:17)

Heptathlon uomini, 60m (ore 09:30)

Heptathlon uomini, salto in lungo (ore 10:05)

800m donne, batterie (ore 10:15)

Salto in alto donne, qualificazioni (ore 11:00)

800m uomini, batterie (ore 11:05)

Salto in lungo donne, qualificazioni (ore 11:42)

400m donne, batterie (ore 11:55)

400m uomini, batterie (ore 12:45)

Heptathlon uomini, getto del peso (ore 12:58)

Salto triplo uomini, qualificazioni (ore 13:40)

60m ostacoli donne, semifinali (ore 13:45)

60m ostacoli uomini, semifinali (ore 14:05)

Salto triplo donne, finale (ore 18:50)

Heptathlon uomini, salto in alto (ore 19:00)

Salto con l'asta uomini, qualificazioni (ore 19:05)

400m donne, semifinali (ore 19:58)

400m uomini, semifinali (ore 20:19)

Salto in lungo uomini, finale (ore 20:34)

1500m donne, finale (ore 21:00)

1500m uomini, finale (ore 21:15)

60m ostacoli donne, finale (ore 21:43)

60m ostacoli uomini, finale (ore 21:53)

Heptathlon uomini, 60m ostacoli (ore 10:00)

3000m donne, batterie (ore 10:20)

Getto del peso donne, qualificazioni (ore 10:50)

Heptathlon uomini, salto con l'asta (ore 11:00)

60m uomini, batterie (ore 12:00)

3000m uomini, batterie (ore 12:45)

Salto triplo uomini, finale (ore 18:40)

60m uomini, semifinali (ore 19:10)

Salto con l'asta donne, finale (ore 19:35)

800m donne, semifinali (ore 19:53)

Salto in alto uomini, finale (ore 20:09)

800m uomini, semifinali (ore 20:13)

Salto in lungo donne, finale (ore 20:29)

Heptathlon uomini, 1000m (ore 20:45)

400m uomini, finale (ore 21:10)

60m uomini, finale (ore 21:40)

400m donne, finale (ore 21:50)

Pentathlon donne, 60m ostacoli (ore 09:00)

Pentathlon donne, salto in alto (ore 09:50)

Getto del peso uomini, qualificazioni (ore 10:05)

60m donne, batterie (ore 12:00)

Pentathlon donne, getto del peso (ore 12:21)

Pentathlon donne, salto in lungo (ore 15:10)

60m donne, semifinali (ore 16:05)

Getto del peso uomini, finale (ore 16:28)

800m donne, finale (ore 16:33)

Salto con l'asta uomini, finale (ore 16:42)

3000m uomini, finale (ore 16:50)

Salto in alto donne, finale, (ore 17:05)

800m uomini, finale (ore 17:27)

3000m donne, finale (ore 17:36)

Getto del peso donne, finale (ore 17:52)

Pentathlon donne, 800m (ore 18:03)

Staffetta 4x400m uomini, finale (ore 18:24)

60m donne, finale (ore 18:37)

Staffetta 4x400m donne, finale (ore 18:50)

Dove vedere gli Europei di atletica in tv e streaming

Sarà possibile seguire tutto l'evento in diretta tv. Si potranno seguire gli Europei Indoor di atletica leggera 2025 in chiaro sui canali Rai Sport che trasmetteranno tutte le gare, ma in contemporanea anche gli abbonati Sky potranno seguire tutta la competizione. In alternativa per chi preferisce la visione in streaming ci sarà la visione gratuita su RaiPlay e contemporaneamente anche la diretta su SkyGo per chi possiede un abbonamento.