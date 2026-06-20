Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Germania-Costa d’Avorio in chiaro, c’è Olanda-Svezia
Il Mondiale prosegue anche oggi. In questo sabato 20 giugno si disputano tante partite, ognuna con un peso specifico importante. La nuova formula a 48 squadre dà una chance di qualificarsi a ogni squadra praticamente fino alla fine. La partita principale è Germania-Costa d'Avorio, due nazionali che hanno vinto le rispettive gare d'esordio e facendo il bis otterrebbero la matematica qualificazione per i sedicesimi di finale. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 22. Diretta su DAZN e streaming anche con RaiPlay. All'alba si parte con Turchia-Paraguay, alle 5. Mentre alle 19 si disputa Olanda-Svezia. Nella notte tra il 20 e il 21 sono in programma Ecuador-Curacao e Tunisia-Giappone, con Renard subentrato in corsa al posto di Lamouchi, esonerato dopo una sola partita. Sarà la 1000ª partita nella storia dei Mondiali.
Le partite di oggi 20 giugno: il programma completo
Giorno numero dieci dei Mondiali 2026. Programma ricco e fitto. Alle 5 del mattino si parte con Turchia-Paraguay, partita già determinante per i destini delle due squadre battute all'esordio. Live solo su DAZN. Olanda-Svezia, un punto per gli oranje e tre gli scandinavi, daranno vita alla sfida che si terrà all'orario dell'aperitivo. Commento di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel. Si parte alle ore 19. Diretta solo su DAZN. In chiaro, su Rai 1, anche Germania-Costa d'Avorio, visibile in streaming gratis su RaiPlay, telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, oltre che per abbonati di DAZN, che ascolteranno Marinozzi e Bazzani. DAZN manderà in onda anche le sfide notturne: Ecuador-Curacao e Tunisia-Giappone.
Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN
Sabato 20 giugno
5:00 – Turchia-Paraguay: DAZN
19:00 – Olanda-Svezia: DAZN
22:00 – Germania-Costa d’Avorio: Rai e DAZN
dopo la mezzanotte
2:00 – Ecuador-Curacao: DAZN
6:00 – Tunisia-Giappone: DAZN