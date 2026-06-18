Tunisia-Giappone è la 1000ª partita dei Mondiali: tutti avranno una maglia speciale, anche l’arbitro

Tunisia-Giappone in programma il 20 giugno sarà la partita numero 1000 nella storia dei Mondiali di calcio, verrà celebrate con delle maglie uniche.

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Quando è stato pubblicato il calendario dei Mondiali 2026 è stata fissata per il 20 giugno la partita tra Tunisia e Giappone. L'incontro si disputerà in Messico, a Monterrey, e a causa del fuso orario tecnicamente si disputerà all'alba italiana. Una partita che non era la più attraente della prima fase ma che adesso ha una certa importanza. In primis perché la Tunisia ha rimpiazzato Lamouchi con Renard, poi perché il girone adesso è dal difficile pronostico, infine perché questa sarà la partita numero 1000 nella quasi centenaria storia dei Mondiali. Per celebrarla le squadre e l'arbitro avranno una maglia unica che celebrerà l'evento.

Tunisia-Giappone partita 1000 dei Mondiali

Ufficialmente sarà il 20 giugno, per gli europei sarà già abbondantemente il 21, perché prenderà il via quando saranno le 6 del mattino. Tunisia-Giappone varrà tanto per i Mondiali. Renard appena ingaggiato sta motivando i suoi, il Giappone vuole confermarsi e cercherà di ottenere punti per blindare la qualificazione. Le Aquile di Cartagine e i Samurai Blue avranno l'onore di disputare la gara numero 1000 della Coppa del Mondo e celebreranno l'evento con una patch sulle rispettive magliette.

Maglia celebrativa anche per l'arbitro di Tunisia-Giappone

La stessa cosa la farà anche l'arbitro dell'incontro, il romeno Istvan Kovacs. Pierluigi Collina, capo degli arbitri, che è negli Stati Uniti, in un video pubblicato dai canali FIFA, ha ufficializzato la nomina dando la maglia dell'evento a Kovacs. Sarà lui il fischietto di un incontro destinato a fare la storia. Con lui gli assistenti Mihai Marica e Ferenc Tunyogi, mentre il quarto ufficiale sarà Juan Calderon, di Costa Rica.

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Le partite storiche dei Mondiali di calcio

La prima partita di sempre dei Mondiali tecnicamente non c'è. Perché nella prima edizione, quella del 1930, si partì con due incontri in contemporanea: Stati Uniti-Belgio e Francia-Messico, dove si segnò il primo gol. La partita numero 200 fu la finale del 1954. Mentre la 900ª è stata la finale del 2018, vinta dalla Francia per 4-2 sulla Croazia.