Lamouchi esonerato dopo una partita ai Mondiali, al suo posto Renard: paga scelte astruse e liti

Lamouchi è stato esonerato dopo una sola partita ai Mondiali. La Tunisia lo ha rimpiazzato con Renard, ingaggiato fino al termine della competizione.

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L'esperienza di Sabri Lamouchi è stata breve, ma indimenticabile. Cinque partite da CT, cinque mesi e un esonero arrivato dopo una sola partita ai Mondiali, a suo modo un record. La Tunisia lo ha liquidato e lo ha subito rimpiazzato. Al suo posto arriva Hervé Renard, che vivrà il terzo Mondiale consecutivo e tornerà a guidare una squadra africana. Lamouchi paga a caro prezzo una gestione che ha lasciato a desiderare dal punto di vista tecnico e problemi seri con alcuni calciatori, si parla addirittura di una rissa.

L'esonero di Lamouchi dopo una sola partita ai Mondiali

Lamouchi ha incassato una sonora sconfitta all'esordio: Svezia-Tunisia è finita 5-1. Il risultato più netto di tutto il Mondiale fin qui, dopo Germania-Curacao, che però è all'esordio in Coppa del Mondo. Il problema, però, non era solo quello del campo. Perché una partita si può anche perdere. Ci sono altre due partite da giocare e in teoria anche con il terzo posto si può passare con il ripescaggio.

Le voci che arrivano dalla Tunisia, dai media locali, narrano di problemi grossi tra l'allenatore e la squadra. Il figlio, onnipresente, senza un titolo, o meglio un ruolo ufficiale, ha destato tante voci, tante polemiche reali, perché era sempre con la squadra e lo staff tecnico, comparendo anche nelle foto ufficiali.

Sabri Lamouchi ha allenato solo per 5 partite la Tunisia.

E pare ci sia stata una lite furente dopo la partita e al rientro in albergo. C'è chi sostiene che Lamouchi abbia discusso con i calciatori e chi, con maggior ragione, sostiene che abbia discusso in modo forte con alcuni dirigenti federali, che hanno contestato una serie di scelte del CT, autore di una formazione sorprendente, con una gestione delle sostituzioni che ha lasciato molti dubbi, e avrebbero pensato all'esonero già nei minuti finali della partita con la Svezia.

Herve Renard è il nuovo CT della Tunisia

La linea è stata tirata. La storia è stata scritta. Quarto allenatore di sempre a essere esonerato durante i Mondiali, ma è il primo ad essere cacciato dopo una sola partita. Al suo posto sale a bordo Hervé Renard, vecchio bucaniere dalla panchina, che allenerà per la quinta volta una nazionale africana (Zambia, Angola, Costa d'Avorio e Marocco prima della Tunisia) e sarà per la terza volta a un Mondiale. Se l'era guadagnata sul campo la qualificazione con l'Arabia Saudita, ma era stato esonerato in primavera, ora ritorno in grande stile, con un contratto a tempo: fino al termine della competizione. In Messico lo attendono. La Tunisia avrà il terzo CT in cinque mesi, e forse dopo i Mondiali arriverà pure il quarto.