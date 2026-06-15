Clamoroso Lamouchi, il CT della Tunisia rischia di essere licenziato nel bel mezzo dei Mondiali 2026

La Tunisia ha esonerato Lamouchi. Il tecnico paga la sconfitta per 5-1 subita all’esordio ai Mondiali con la Svezia.

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A guardare il bilancio, si capisce che qualcosa non è filato per il verso giusto. Cinque partite da allenatore della Tunisia: una vittoria, un pareggio, tre sconfitte, due soli gol segnati e un esordio terribile ai Mondiali, dove la Svezia si è imposta per 5-1. Sabri Lamouchi, ingaggiato lo scorso gennaio, ha chiuso la sua esperienza da CT e lo fa durante la Coppa del Mondo. Qualcosa di rarissimo. Prima di lui tre volte c'erano stati allenatori esonerati in corso d'opera di un Mondiale. Lamouchi pagherebbe a caro prezzo anche polemiche interne, che riguardano anche l'onnipresente figlio.

Lamouchi esonerato dopo il 5-1 subito dalla Svezia

La Tunisia è al terzo Mondiale consecutivo, le ambizioni ci sono anche se in rosa non ci sono talenti purissimi. Trabelsi, che aveva ottenuto la qualificazione, è stato cacciato dopo una deludente Coppa d'Africa. Lamouchi è salito a bordo, ha avuto poco tempo per far sentire la sua mano. L'esordio ai Mondiali è stato terribile. 5-1 incassato dalla Svezia, con annesse polemiche, che però non sono solo relative al campo.

Le polemiche attorno al figlio di Lamouchi

I media locali parlano tanto del figlio di Sabri Lamouchi, onnipresente con la nazionale della Tunisia senza avere alcun ruolo ufficiale. Appare in foto ufficiale con lo staff tecnico, è al campo d'allenamento e dopo il ko con la Svezia sarebbe stato protagonista di una rissa con un tifoso, che ha portato all'intervento della sicurezza.

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Gli allenatori esonerati durante i Mondiali

Lamouchi dunque esonerato dopo una partita appena dei Mondiali. Ci sono dei precedenti. Nel 1998, durante i Mondiali di Francia, proprio la Tunisia esonerò il polacco Henryk Kasperczak che venne cacciato dopo due sconfitte onorevoli contro Inghilterra e Colombia. Stessa sorte per Cha Bum-kun, leggenda del calcio coreano, che venne liquidato prima di salire sull'autobus per tornare in albergo. E in quel Mondiale Carlos Alberto Parreira venne esonerato dall'Arabia Saudita dopo la seconda sconfitta, il brasiliano era l'allenatore campione in carica. Julen Lopetegui fu cacciato a poche ore dal Mondiale, che avrebbe vissuto con la Spagna.