video suggerito

La Ferrari di Michael Schumacher all’asta a Monte Carlo: la valutazione è già altissima In occasione del GP Monaco, il prossimo mese di maggio, verrà messa all’asta da Sotheby’s la Ferrari con cui Michael Schumacher vinse a Monte Carlo nel 2001. La valutazione è altissima. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si avvicina, si correrà il prossimo 25 maggio. In occasione della gara più attesa della stagione Sotheby's metterà all'asta la Ferrari con cui Michael Schumacher vinse la gara nel 2001. La base d'asta della F2001 non è stata ancora resa nota, ma si prevede un'asta serrata e cifre elevatissime per la Rossa con cui il pilota tedesco ottenne il secondo titolo Mondiale della sua carriera in Ferrari.

La F2001 all'asta per la seconda volta

La F2001 di Schumacher, contraddistinta dal numero di telaio 2011, è una vettura storica, perché con quella la Ferrari vinse il titolo e si impose a Monte Carlo. Fu doppietta con Schumacher che si impose di un soffio su Barrichello, sul podio salì anche Eddie Irvine. Non è la prima volta che la F2001 viene battuta all'asta. Nel 2017 venne venduta per 7,5 milioni di dollari, che oggi corrispondono a 10 milioni di dollari, circa 9 milioni e mezzo di euro. Facile prevedere che la valutazione attuale sia almeno il doppio. La vettura sarebbe perfetta e in linea teorica che la comprerà potrebbe anche guidarla.

Parte del ricavato andrà alla Fondazione Schumacher

L'asta dunque si terrà il 23 maggio, il giorno in cui partirà il weekend del Gran Premio di Monaco. La Ferrari del 2001 sarà esposta anche nel Paddock Club a Monte Carlo, ma solo per un giorno. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Keep Fighting Foundation di Michael Schumacher, la Fondazione che continua l'opera iniziata dal pilota anni fa. Augustin Sabatié-Garat, direttore delle vendite di RM Sotheby's, ha detto: "Siamo molto lieti di riportare il telaio 211 sul luogo della sua storica vittoria e poterlo mettere all'asta durante il weekend del Gran Premio di Monaco è un enorme privilegio".