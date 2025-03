video suggerito

Europei di atletica oggi in TV, programma e orari: Fabbri e Dosso gli italiani in gara Il programma di oggi, domenica 9 marzo, per la giornata conclusiva degli Europei Indoor di Apeldoorn. Per l'Italia occhi puntati su Fabbri e Dosso. Qui il programma completo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il programma di oggi, domenica 9 marzo, per la giornata conclusiva degli Europei Indoor di Apeldoorn. L'Italia continua a fare la sua figura con diversi italiani a caccia del piazzamento in finale. Occhi puntati soprattutto su Gerevini nel Pentathlon ma anche su Fabbri e Zaynab Dosso tra le più attese in pista. Il calendario della giornata prevede come al solito due step: la sessione mattutina in programma a partire dalle ore 9 fino alle 12:20 per poi proseguire con la sessione del pomeriggio che prenderà il via non prima delle ore 15:10.

Cavalli, Del Buono, Majori sperano di raggiungere la finale femminile dei 3000 così come Fabbri, Ponzio e Weir nella finalissima del peso maschile prevista alle 16:28. L'Italia è sicuramente una delle nazionali più attrezzata dal punto di vista degli atleti in gara. Qui tutte le informazioni sul programma previsto per oggi, nella giornata conclusiva degli Europei Indoor, e gli italiani impegnati gara dopo gara sin dalle prime esibizioni del mattino alle finalissime del pomeriggio.

Il programma di oggi agli Europei indoor e gli italiani in gara: gli orari

DOMENICA 9 MARZO

Sessione mattutina

9.00 60 ostacoli (femminile), Pentathlon: Gerevini

9.50 Salto in Alto (femminile), Pentathlon: Gerevini

10.05 Getto del peso (maschile), Qualificazione: Fabbri, Ponzio, Weir

12.00 60 ostacoli (femminile) Batterie: De Masi, Dosso, Hooper

12.21 Getto del peso (femminile) Pentathlon: Gerevini

Sessione pomeridiana

15.10 Salto in lungo (femminile), Pentathlon: Gerevini

16.05 60 ostacoli (femminile), Semifinali ev. De Masi, Dosso, Hooper

16.28 Getto del peso (maschile), Finale ev. Fabbri, Ponzio, Weir

16.33 800 metri (femminile), Finale ev. Coiro

16.42 Salto con l'asta (maschile), Finale

16.50 3000 (maschile), Finale

17.05 Salto in alto (femminile), Finale

17.27 800 (maschile), Finale ev. Tecuceanu

17.36 3000 (femminile), Finale ev. Cavalli, Del Buono, Majori

17.52 Getto del peso (femminile), Finale

18.03 800 (femminile), Pentathlon: Gerevini

18.24 4×400 (maschile), Finale

18.37 60 ostacoli (femminile), Finale ev. De Masi, Dosso, Hooper

18.50 4×400 (femminile), Finale

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming: diretta sulla Rai

Gli Europei Indoor di atletica leggera 2025 sono trasmessi in diretta tv in chiaro sul canale Rai Sport (al 58 del digitale terrestre) che trasmetterà tutte le gare. Ma non è l'unica opzione poiché anche gli abbonati Sky potranno assistere a tutta la competizione direttamente sui canali della tv satellitare su Sky Sport Uno. Gli Europei Indoor di atletica saranno inoltre disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile tramite app su dispositivi mobili o tramite device e contemporaneamente anche sull'app di SkyGo per gli abbonati e su NOW.