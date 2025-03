Europei di atletica oggi in TV, programma e orari: Iapichino, Ceccarelli e Tecuceanu gli italiani in gara

video suggerito

La terza giornata di gare agli Europei di atletica indoor di Apeldoorn nei Paesi Bassi è in programma oggi sabato 8 marzo. Sono diversi gli atleti italiani che proveranno a portare a casa una medaglia per l'Italia. Le speranze azzurre sono riposte in Larissa Iapichino, che proverà a sorprendere tutti nel salto in lungo femminile, meno chance per Alice Mangione, che il suo già lo ha fatto conquistando la finale dei 400 metri grazie a una splendida rimonta in semifinale. Attenzione anche al mezzofondista Catalin Tecuceanu che sarà impegnato nelle semifinali degli 800 metri uomini, mentre Samuele Ceccarelli proverà a confermarsi ad alto livello nei 60 metri. Diretta televisiva in chiaro sui canali Rai Sport e su Sky con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

Il programma di oggi agli Europei indoor e gli italiani in gara: gli orari

Le gare di oggi inizieranno alle ore 10 con i 60 metri ostacoli di Heptathlon uomini. Il programma mattutino sarà chiuso dalle batterie dei 3000 metri uomini. Si riparte alle 18:40 con la finale del salto triplo uomini, con la sessione serale che si chiuderà dopo i 400 metri donne in programma alle 21:50. Speranze di medaglia per Iapichino nel lungo femminile e per Ceccarelli nei 60 metri.

Sessione mattutina:

ore 10:00 – Heptathlon uomini, 60m ostacoli

ore 10:20 – 3000m donne, batterie (Cavalli, Delbuono, Majori)

ore 10:50 – Getto del peso donne, qualificazioni

ore 11:00 – Heptathlon uomini, salto con l'asta

ore 12:00 – 60m uomini, batterie (Awuah Baffour, Ceccarelli)

ore 12:45 – 3000m uomini, batterie

Sessione serale:

ore 18:40 – Salto triplo uomini, finale (Dallavalle, Diaz)

ore 19:10 – 60m uomini, semifinali (eventualmente Awuah Baffour, Ceccarelli)

ore 19:35 – Salto con l'asta donne, finale (Bruni, Molinarolo)

ore 19:53 – 800m donne, semifinali (Coiro)

ore 20:09 – Salto in alto uomini, finale (Lando, Sioli)

ore 20:13 – 800m uomini, semifinali (Tecuceanu)

ore 20:29 – Salto in lungo donne, finale (Iapichino)

ore 20:45 – Heptathlon uomini, 1000m

ore 21:10 – 400m uomini, finale

ore 21:40 – 60m uomini, finale (eventualmente Awuah Baffour, Ceccarelli)

ore 21:50 – 400m donne, finale (Mangione)

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming: diretta sulla Rai

Dove vedere gli Europei di atletica indoor in TV? La competizione si potrà vedere in chiaro sui canali Rai Sport senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Possibile seguire tutto anche su Sky Sport, per gli abbonati all'emittente satellitare. Anche la diretta streaming in chiaro degli Europei sarà visibile sulla piattaforma Rai Play senza costi aggiuntivi, oltre che per gli abbonati su Sky Go e su NOW piattaforma live on demand.