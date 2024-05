video suggerito

Thiago Motta saluta il Bologna con una sconfitta: il Genoa vince l’ultima partita del suo campionato Niente da fare per il Bologna che dice addio a Thiago Motta con la sconfitta di Marassi contro il Genoa: i ragazzi di Gilardino chiudono il loro campionato con una vittoria per 2-0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima partita di Thiago Motta al Bologna non gli ha regalato tanti sorrisi: i rossoblù cadono a Marassi contro il Genoa che chiude il suo campionato con una bella vittoria, una grande soddisfazione per Gilardino che termina il suo campionato a metà classifica, senza mai soffrire la paura di dover essere invischiato nella lotta per la retrocessione.

Il saluto del Bologna al suo allenatore non è andato come tutti si aspettavano e si è capito fin dai primi minuti. Il Grifone ha cominciato molto meglio e al 13′ passa in vantaggio con una bellissima azione: Martin serve un cross arretrato, Malinovskyi si fa trovare pronto e con un tiro di prima intenzione manda prima la palla sul palo e poi in rete.

La squadra di Motta impiega un po' di tempo per reagire allo svantaggio imprevisto ma alla metà del primo tempo si da sentire con Fabbian che con una fiammata improvvisa sorprende Vogliacco e lascia partire un tiro verso la porta che si infrange sul palo e fa tremare Marassi.

Il Bologna crea ma il Genoa raddoppia

Nel secondo tempo esce fuori tutta la personalità del Bologna che non vuole cedere proprio nella sua ultima partita di campionato. Nel giro di pochissimi minuti trova diverse occasioni per poter pareggiare, due volte con dei tiri dal limite di Fabbian e una con l'occasione di Orsolini che si fa fermare da Leali.

Nonostante l'ottimo momento dei rossoblù è ancora il Genoa a segnare al 59′. Il Grifone stringe i denti e si porta avanti con Gudmundsson che serve in profondità Vitinha: il portoghese vede il portiere avversario fuori dai pali e lo scavalca con un tiro di destro che finisce in porta per il 2-0.

È il gol che chiude la partita e che regala la vittoria ai ragazzi di Gilardino nell'ultima giornata di campionato. Thiago Motta saluta il Bologna con una sconfitta che gli impedisce di sognare il terzo posto in classifica, un traguardo che avrebbe impreziosito ancora di più una stagione che è già entrata nella storia.