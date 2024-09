Thiago Motta sorprendente prima di Genoa-Juve: “Volete la formazione?”. E annuncia gli 11 titolari

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha parlato alla vigilia della sfida di campionato che la sua Juventus giocherà in casa del Genoa a Marassi. Il tecnico dei bianconeri si sofferma a parlare di argomenti riguardanti l'atteggiamento in campo, gli obiettivi, gli infortunati e poi sorprende tutti proprio all'ultima domanda. In sala stampa gli chiedono se avesse già deciso la formazione che scenderà in campo contro la squadra di Gilardino. Thiago Motta non fa una piega e immediatamente risponde: "Sì, l'ho già scelta". A quel punto tutti restano in silenzio e l'allenatore bianconero spiazza i presenti.

Thiago Motta sorride e guarda in faccia i presenti: "La volete sapere? Sì? Per una volta lo faccio". A quel punto l'allenatore bianconero, senza svelare il modulo preciso, elenca gli undici titolari pronti a scendere in campo al Ferraris chiamandoli per nome: "Giocherà Mattia in porta, poi Jonas, Gleison, Pierre, Danilo ("capitano" aggiunge), Fagio, Wes, Koop, Kenan, Dusan e Nico". Esordio dunque da titolare per Rouhi in difesa che aveva già giocato 13 minuti a Verona. Torna dal primo minuto anche Danilo che di fatto sarà anche il capitano della Juventus a Genova.

Thiago Motta esalta Pinsoglio dopo il suo rinnovo con la Juve

L'allenatore della Juventus scherza con i giornalisti presenti in sala stampa e poi abbandona la sua postazione portandosi in mano la sua fedele agenda. In precedenza aveva parlato di motivazioni da parte della squadra nel dover affrontare una squadra come il Genoa. "Non sono preoccupato dalla fase offensiva, non è solo quel giocatore in concreto ma tutta la squadra che farla e il percorso che stiamo facendo è giusto, contro il Napoli è stato un passo avanti importante". Il tecnico della Juve annuncia inoltre il ritorno tra i convocati sia di Gatti che di Conceicao.

Recuperi importanti per Thiago Motta che poi esalta Carlo Pinsoglio per il rinnovo fino a giugno 2026: "Carlo devo dire che è stata una sorpresa per me, da fuori non lo vedevo così – spiega -. Oggi lo vedo come un portiere forte e un ragazzo positivo nel gruppo e anche se non partecipa tanto alle partite dà sempre il massimo in allenamento, è un esempio per gli altri nonostante non scenda spesso in campo". Nessun particolare avvertimento su Vlahovic ma soddisfazione per il lavoro svolto fino a questo momento: "Tutto arriverà con il tempo e passo passo vedremo dove saremo nel momento chiave della stagione".