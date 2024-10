video suggerito

Thiago Motta sicuro, Lipsia-Juventus confermerà le qualità bianconere: "Ma non vi dico la formazione" Thiago Motta in conferenza pre Lipsia-Juventus ha evitato di dare la formazione anche se ha ammesso di averla in testa perfettamente: "L'importante è che chi giochi o subentra darà il massimo e di questo ne sono sicuro". Poi un pensiero al Bologna che ha trascinato in Champions e impegnato col Liverpool: "Spero vinca"

A cura di Alessio Pediglieri

Una Juventus che in Champions League vuole continuare come ha iniziato: vincendo e convincendo. Dopo il successo interno contro il PSV adesso tocca al Lipsia verificare le reali qualità dei bianconeri di Thiago Motta, chiamati ad una trasferta delicatissima, di cui il tecnico non si fida per nulla: "Sono avversari di alto livello, serve assolutamente una gara di qualità. La formazione? Questa volta non dico chi giocherà"

Nessun indizio sulla formazione per Lipsia-Juventus

Thiago Motta fa pretattica e si tiene per sé le scelte da Champions League. La posta in palio è molto alta, in gioco ci sono altri 3 punti fondamentali per la Fase a campionato e tornare dalla trasferta tedesca con un buon risultato è fondamentale. Così, nessun vantaggio agli avversari che sono già di un livello alto e impegnativo: "Le scelte sono fatte e se non accadrà nulla la formazione è già stata decisa. Ma questa volta non dirò la formazione come l'altro giorno. Chi gioca o chi subentra deve comunque aiutare sempre e di questo ne sono certo come delle mie scelte".

La Juventus da Champions, per la riconferma internazionale

Livello che sale, per Thiago Motta, concentrazione che deve a sua volta diventare ulteriormente superiore: "Dobbiamo essere concentrati e avere rispetto di un Lipsia che da tempo ha mostrato di sapere giocare a determinati livelli. Servirà una prestazione di livello, completa dove stare attenti alla doppia fase difensiva e offensiva. Loro sono solidi ma anche noi. Risultato bloccato e prevedibile? L'obiettivo è semplice: dare continuità e giocare per vincere".

Il pensiero al Bologna, impegnato contro il Liverpool

La Juventus nella testa, il Bologna nel cuore. Per Thiago Motta, domani sarà una serata importante per il suo presente bianconero ma non dimentica il suo recente passato, rossoblù. Perché se il Bologna si sta godendo la Champions, lo deve soprattutto a lui e un pensiero a Bologna-Liverpool diventa doveroso: "Io penso adesso solo al Lipsia ma sinceramente spero che il Bologna riesca a vincere la sua gara"