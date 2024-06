video suggerito

Il ritorno di Eriksen agli Europei è meraviglioso: gol con la Danimarca a 3 anni dal grande spavento Christian Eriksen segna il primo gol della Danimarca agli Europei 2024 tre anni dopo il grande spavento dell’edizione 2021 contro la Finlandia. Una rete meravigliosa, di grande significato e a dir emozionante per il trequartista danese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Christian Eriksen trova il primo gol della Danimarca agli Europei 2024 tre anni dopo il grande spavento. Un ritorno meraviglioso nel torneo da parte del fantasista del Manchester United che agli Europei 2021 contro la Finlandia fu colto da un arresto cardiaco in campo che fermò il mondo per diversi minuti. L'intervento di Kjaer, la corsa dei medici sul rettangolo verde e quel pollice in su mostrato alle telecamere, fecero poi tirare un enorme sospiro di sollievo a tutti dopo attimi assolutamente drammatici.

L'ex centrocampista dell'Inter si è così presentato nuovamente alla prima gara d'esordio della fase a gironi degli Europei. Ha impiegato 17 minuti per cancellare quel terribile ricordo e mostrando al pubblico il suo sorriso e l'esultanza per il gol che ha sbloccato la partita contro la Slovenia. Una rete arrivata esattamente 1100 giorni dopo gli Europei 2021 che ha fatto impazzire di gioia il popolo danese. Non poteva che essere lui a portare in vantaggio la Danimarca in una delle più belle coincidenze del mondo del calcio.

Il momento in cui Eriksen mette a segno il gol del vantaggio della Danimarca.

Il ritorno al calcio di Eriksen dopo il malore agli Europei 2021

Non poteva che essere suo il primo gol della Danimarca in questo Europeo. È un cerchio che si chiude dopo un periodo in cui Eriksen ha poi ricominciato con il calcio giocato ripartendo dal Brentford in Premier League per poi passare al Manchester United. Un nuovo inizio per il fantasista danese costretto a dover lasciare l'Inter e l'Italia a seguito di quel malore. Oggi si è ripreso in mano la Danimarca da leader ricominciando gli Europei proprio dove li aveva lasciati: alla prima giornata della fase a gironi.

L'abbraccio dei compagni di squadra ad Eriksen.

Come ha segnato Eriksen il gol alla Slovenia

Il gol è arrivato pochi istanti dopo il primo quarto d'oro di gioco. Il merito è tutto di Jonas Older Wind, attaccante del Wolfsburg capace di inventarsi un assist a dir poco sensazionale. La punta si inventa un tacco al volo sfruttando un pallone che gli era arrivato sui piedi dopo una rimessa laterale. Un filtrante perfetto per l'inserimento di Eriksen che di destro insacca la porta della Slovenia e porta in vantaggio la sua Nazionale scrivendo l'ennesima pagina di storia della sua straordinaria carriera.