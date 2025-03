Germania-Italia, l’orario della partita e dove vederla in TV e streaming: Kean centravanti, idea Maldini per Spalletti

L'Italia di Spalletti va a caccia di un'impresa stasera contro la Germania nella partita di ritorno dei quarti di Nations League, dopo la sconfitta per 1-2 nella gara di andata a Milano. La Nazionale dovrà vincere con due gol di scarto per centrare la qualificazione alla Final Four. In ballo c'è anche un pezzo di qualificazione ai Mondiali 2026: il girone dell'Italia sarà deciso dal risultato di questa partita. Probabili formazioni: Kean confermato centravanti, Maldini in ballottaggio con Raspadori al suo fianco, in difesa Buongiorno sostituisce Calafiori. Calcio d'inizio alle ore 20:45 a Dortmund, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

0

24 minuti fa 17:00 La formazione della Germania contro l'Italia La Germania invece potrebbe cambiare qualcosa nel suo 4-2-3-1 iniziale. Non è infatti da escludere la presenza di Adeyemi dal primo minuto con Sané in panchina mentre in attacco Kleindienst, entrato nel secondo tempo a San Siro e subito in gol, potrebbe guidare l'attacco dei tedeschi. Conferme per Amiri a centrocampo. GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Allenatore: Nagelsmann. A cura di Fabrizio Rinelli 53 minuti fa 16:30 La probabile formazione dell'Italia: le scelte di Spalletti L'Italia potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo anche se in difesa Spalletti dovrà far fronte all'assenza di Calafiori per infortunio. Nel 3-5-1-1 azzurro l'unica variante dovrebbe dunque essere rappresentata dalla presenza di Buongiorno in difesa con Di Lorenzo e Bastoni. Come esterni Politano e Udogie mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella, Rovella e Tonali. In attacco ancora Kean con Raspadori. Tra i pali Donnarumma. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Rovella, Udogie; Raspadori; Kean. Allenatore: Spalletti. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 16:15 Germania-Italia, quando si gioca: l'orario della partita La sfida tra Germania e Italia si giocherà oggi, domenica 23 marzo, al ‘Signal Iduna Park'di Dortmund. La partita, valida per il ritorno dei quarti di Nations League, prenderà il via con il calcio d'inizio previsto alle ore 20:45. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 16:00 Nations League, oggi Germania-Italia: dove vederla in TV e streaming La partita tra Germania e Italia si potrà vedere in diretta tv in chiaro solo su Rai Uno e sarà possibile seguire il match anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV. A cura di Fabrizio Rinelli