La serata da incubo di Kostic: prima il duello con Bellingham e poi esce in lacrime per infortunio Filip Kostic termina subito Serbia-Inghilterra degli Europei a causa di un infortunio. L’esterno della Juventus esce in lacrime al termine di una serata da incubo in cui finisce anche in una sorta di guerra di nervi con Bellingham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Filip Kostic e Jude Bellingham faccia a faccia dopo un duello che ha coinvolto i due calciatori di Serbia e Inghilterra nel corso della prima gara della fase a gironi degli Europei. Uno scontro in campo tra i due avvenuto poco dopo il ventesimo minuto di gioco. Neanche il tempo di proseguire la partita che prima della fine dei primi 45 minuti l'esterno della Juventus deve uscire per infortunio. Kostic esce in lacrime mettendosi la maglietta davanti agli occhi. I tifosi serbi lo applaudono, lui ricambia, ma l'Europeo adesso è a forte rischio.

Una serata da dimenticare per lui che si è ritrovato a inizio partita a duellare subito con Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid sembrava volesse dare il via a una sorta di guerra di nervi che il fantasista inglese sembra aver vinto. Nel corso del primo tempo Kostic perde un contrasto con Walker sulla linea laterale. In quel momento gli si avvicina Bellingham che prima gli urla in faccia e subito dopo gli dà una spallata molto forte sul petto e si allontana. Kostic lo rincorre e lo rimprovera fermato solo dall'intervento di alcuni giocatori.

La spalla di Bellingham a Kostic diventata subito virale

Bellingham non verrà sanzionato dall'arbitro Orsato ma il suo gesto è diventato immediatamente virale. Alcuni tifosi inglesi sui social sottolineano come l'atteggiamento di Bellingham in campo sia quello giusto per poter finalmente arrivare in fondo a un torneo di questo tipo. Il centrocampista del Real Madrid ha impostato in maniera molto forte la partita mostrandosi caparbio e senza alcun timore. Non è caduto nella trappola del nervosismo ma al contrario è stato lui a metterla in atto cercando di imprimere pressione agli avversari.

Kostic in lacrime dopo l'infortunio (immagini Sky Sport).

L'infortunio di Kostic: esce in lacrime dal campo

Kostic infatti aveva impostato una marcatura serrata sull'inglese sperando anche di innervosirlo. Oltre al gol però, Bellingham è quasi sempre riuscito a uscirne. Al contrario chi si è dovuto arrendere è stato proprio Kostic per via di un problema alla gamba sinistra che l'ha costretto a lasciare il posto a Mladenovic. Il suo infortunio dovrà essere valutato nel corso delle prossime ore ma di certo le lacrime in panchina non lasciano presagire nulla di buono per l'esterno serbo della Juventus.