video suggerito

Un Milan contestato rialza la testa nella ripresa con Pulisic e Reijnders: Como battuto in rimonta Primo tempo da incubo per il Milan che va sotto grazie al gol di Da Cunha. Nella ripresa il raddoppio del Como viene vanificato dal VAR poco prima che Pulisic segni l’1-1. Poi ci pensa Reijnders a regalare il secondo successo consecutivo ai rossoneri, contestati all’intervallo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

120 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan non convince ma vince: contro il Como a San Siro è stato sotto per quasi un'ora prima di rialzare la testa. Al gol di Da Cunha nel primo tempo hanno risposto i migliori del lotto di Conceiçao, i soliti Pulisic e Reijnders che ribaltano il verdetto nella ripresa. Scacciando la contestazione che era esplosa in tutto il suo essere all'intervallo.

Il Milan è chiamato all'ennesima ultima spiaggia dai propri tifosi nel match interno contro il Como: una partita più che delicata in un momento di aperta contestazione da parte del pubblico che nulla sta perdonando a società e giocatori. Conceiçao mette in campo la formazione ritenuta migliore al momento, capitanata da Pulisic che sta trascinando nei momenti più bui i compagni fuori dal tunnel. Fabregas ci prova invece col suo Como delle meraviglie, cercando il colpo grosso a San Siro.

Il Como gioca meglio del Milan, il pubblico mormora ma sono i lariani a fare la gara, non rischiare più di tanto e spingere sull'acceleratore mettendo in campo maggior freschezza sia fisica che mentale. E non è un caso se Maignan deve compiere un paio di interventi risolutivi e il gol arriva proprio da parte degli ospiti che gelano Milan e San Siro con la coppia Nico Paz e Da Cunha che confezionano l'azione perfetta che porta il parziale sull'1-0 dei lariani. Un risultato che scatena la rabbia dello stadio che accompagna i giocatori rossoneri nel tunnel sotto i fischi.

Leggi anche Bordata di fischi ai giocatori del Milan dalla Curva a fine tempo contro il Como: San Siro si ribella

La contestazione dei tifosi rossoneri non sortisce alcun effetto immediato: nella ripresa è ancora il Como a giocare con scioltezza e leggerezza e così il raddoppio sembra cosa fatta al 50′ quando ancora Da Cunha, questa volta in solitaria sigla l'incredibile 0-2. Che dura qualche istante, perché al vaglio del VAR il raddoppio viene annullato e al 53′ il solito Pulisic risolve le cose: l'americano trova l'1-1 su imbeccata di Reijnders e rimette il Milan in carreggiata per la vittoria in rimonta.

L'inerzia del match cambia e il Milan riesce a prendere confidenza e coraggio procurandosi alcune occasioni offensive degne di nota. Il Como continua la sua diligente partita, sempre senza mai abbassare la guardia e il baricentro, pungendo non appena i rossoneri offrono la possibilità. Ma ancora una volta, determinante un altro giocatore che mai ha abbandonato la scialuppa anche piena d'acqua: Reijnders, che risponde alla contestazione con il gol del vantaggio che completa la rimonta. E che regala al Milan un successo che scaccia al momento ulteriori proteste.