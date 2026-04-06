Il Como frena ma resta quarto, l’Atalanta maltratta il Lecce e lancia la sfida a Roma e Juve

Il Como torna dalla trasferta di Udine con uno 0-0 che permette ai ragazzi di Fabregas di restare ancora una volta solitari al 4° posto, in Zona Champions. L’Atalanta conquista invece 3 punti a Lecce con 3 gol e si ripresenta alle spalle della Roma. E fra 7 giorni sfiderà la Juve a Bergamo in un vero e proprio spareggio per provare a rientrare nella lotta per un piazzamento europeo.

Nelle partite di Pasquetta che si sono giocate nella prima parte di giornata in attesa della sfida del tardo pomeriggio della Juventus al Genoa e del big match serale al Maradona tra Napoli e Milan, il Como ha ulteriormente blindato il quarto posto, pur impattando zero a zero contro l'Udinese e l'Atalanta è uscita vittoriosa dalla trasferta di Lecce ripresentandosi in questo finale di stagione, come classica presenza scomoda per la Zona Coppe, ad un solo punto dalla Roma.

Un rush finale di stagione che non lascerà nulla per scontato. Con l'Inter che è tornata a vincere, in goleada contro la Roma a San Siro, rimandando almeno di altri sette giorni un possibile ritorno tra Napoli e Milan che si sfideranno stasera al Maradona, il pomeriggio di Pasquetta era all'insegna delle squadre lombarde rappresentate dal Como di Fabregas e dall'Atalanta di Palladino.

Udinese–Como 0–0 nel match di Pasquetta delle 12:30: pareggio che vale il 4° posto ai lariani

Como avanti adagio a Udine ma il 4° posto è ancora salvo

I lariani erano attesi dalla delicata trasferta di Udinese dove sono ritornati con un anonimo 0-0 ma con un punto pesantissimo in chiave Coppe: il quarto posto è ancora salvo a quota 58, visto il KO della Roma inchiodatasi a 54 e in attesa di sapere cosa succederà alla Juventus chiamata alla partita interna contro il Genoa: ma anche in caso di vittoria, i bianconeri di Spalletti salirebbero a quota 57 punti, incollati al Como ma sempre dietro. Un Como che non ha brillato a Udine, con un primo tempo privo di emozioni e una ripresa tutt'altro che trascinante. Il triplice fischio ufficializza lo 0-0 finale, risultato che fa interrompere al Como di Fabregas la striscia di vittorie consecutive in Serie A, che si ferma a cinque.

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L’Atalanta esulta: 3–0 a Lecce e rientro prepotente nella Zona Coppe

Squillo Atalanta, goleada a Lecce per sperare nelle Coppe Europee

Squillo Atalanta, invece, nell'altra trasferta lombarda di giornata dove i nerazzurri di Palladino non hanno difficoltà nel mettere al sicuro il match contro il Lecce al Via del Mare. Dove gli orobici passano nel primo tempo con Scalvini suggerito da un ritrovato De Kaetelaere, per poi spingere e affondare i pugliesi nella ripresa con un uno-due micidiale siglato da Krstovic quasi in lacrime nella consapevolezza di un gol che condanna il suo vecchio club al terzultimo posto, in piena zona retrocessione. Prima del tris conclusivo di Raspadori. Un successo che rilancia le speranze e le velleità di un'Atalanta che fra sette giorni avrà un match point da non fallire per poter tornare prepotentemente in piena zona coppe: contro la Juventus, a Bergamo di fronte al proprio pubblico.