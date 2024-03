Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio: ufficiale l’arrivo del tecnico croato dopo Sarri Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico croato è atterrato a Fiumicino e prenderà il posto di Maurizio Sarri che aveva presentato le dimissioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

370 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Welcome" e una sciarpa della Lazio aperta al suo arrivo a Fiumicino. Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste lo ha reso noto con un tweet sul proprio account in cui documenta proprio il momento in cui l'ex tecnico del Marsiglia è arrivato nella Capitale. L'allenatore croato arriva alla Lazio per sostituire il dimissionario Maurizio Sarri che dopo la sconfitta dei biancocelesti in casa contro l'Udinese aveva deciso di lasciare l'incarico insieme a tutto il suo staff.

La vittoria di Frosinone con Martusciello in panchina era stata di fatto l'ultima "targata Sarri" per una Lazio che si appresta ora ad aprire un nuovo ciclo. Tudor ha infatti il compito di concludere questa stagione sperando di centrare una qualificazione in Europa e iniziare poi la prossima annata dall'inizio, sin dal ritiro. Con il croato è stato infatti sottoscritto un contratto fino a giugno 2025. Il nuovo allenatore esordirà il 30 marzo nel match di campionato contro la Juventus di Allegri.

Tudor era atteso a Roma proprio per sottoscrivere il contratto concordato con il presidente Claudio Lotito. Il 45enne allenatore è reduce dall’ultima esperienza al Marsiglia e con un passato in panchina in Serie A (Udinese e Verona oltre all’incarico di vice di Pirlo alla Juventus). A Tudor il compito di risollevare una squadra che punta a un piazzamento in Europa e che è ancora in corsa per le semifinali di Coppa Italia dove se la vedrà proprio contro la Juventus che affronterà in match d'andata e ritorno.

Lotito aveva fin da subito puntato su Tudor: "Le scelte sono fatte sulla base di quelli che sono i convincimenti, che devono essere funzionali a raggiungere gli obiettivi – aveva detto in una recente intervista dopo aver trovato l'accordo verbale con il tecnico croato – In lui abbiamo visto una persona che è in grado di indirizzare il gruppo, avendo esperienza, carattere e la possibilità di impiegare le risorse che gli verranno messe a disposizione nel migliore dei modi"