video suggerito

Come sta oggi Sergio Rico dopo il coma: aspetta un figlio e tornerà a giocare senza casco protettivo A distanza di un anno dal terribile incidente a cavallo che lo ridusse in coma, Sergio Rico ha ricevo il definitivo nullaosta da parte dei medici per ritornare a giocare nel PSG. Il portiere ha dovuto superare una infinita serie di test medici sempre più rigorosi per verificare le sue reali capacità neurologiche. Nel frattempo ha svolto allenamenti sempre più intensivi e ha annunciato la propria paternità. C’è anche la data del rientro: dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 23 maggio 2023 Sergio Rico rimase vittima di un terribile incidente a cavallo che lo ridusse in coma. A distanza di un anno dopo, il portiere ancora sotto contratto con il PSG – che non lo ha mai abbandonato durante questa lunghissima convalescenza – può tornare ufficialmente ad allenarsi: ha superato tutti gli ultimi test medici ottenendo il lasciapassare definitivo per il ritorno all'attività agonistica. La notizia più bella, insieme a quella di qualche giorno fa quando, via social aveva annunciato lo scorso 31 marzo la futura paternità.

Sergio Rico è finalmente autorizzato a tornare a giocare a calcio: il portiere del PSG è riuscito a superare brillantemente anche i rigorosi test medici del proprio club che consistevano nel verificare l'esatto stato del suo sistema cardiovascolare, la sua capacità neurologica e le sue vertebre verticali. L'esito è stato sorprendentemente positivo a tal punto che Sergio Rico non dovrà nemmeno indossare il casco protettivo, a differenza di quanto accaduto con altri atleti dopo aver subito forti colpi alla testa, come fu per un altro portiere, Petr Cech.

Non si tratta ovviamente dei primi test per l'ex calciatore del Siviglia, perché da quando è uscito dal coma in cui l'aveva ridotto la caduta e il calcio alla testa da parte del cavallo imbizzarrito, Sergio Rico aveva dovuto sottoporsi gradualmente a test e diagnosi mediche, anche seguendo un attento protocollo imposto dalla FFF (Federazione Francese di calcio) che ha dato progressivamente il via libera ad una serie di step che sono culminati nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 con il definitivo nullaosta. Giorno in cui la decisione del Paris Saint Germain ha confermato in toto i progressi enormi da parte del portiere.

C'è anche una data per il rientro al calcio giocato, ovverossia dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Barcellona. Nel frattempo Sergio Rico continuerà ad allenarsi con l'unico intento e obbiettivo di farsi trovare in perfette condizioni atletiche e giocarsi una maglia da titolare con Donnarumma.

Dal coma alle dimissioni dall'ospedale: tutte le date del recupero di Sergio Rico

Il 28 maggio 2023, ricoverato d'urgenza in condizioni disperate dopo l'incidente a cavallo, Sergio Rico entrò in coma farmacologico, poi pian piano ridotto attorno all'inizio di giugno, fino alla rimozione completa di tutti i sedativi. Una decisione che aveva avuto conseguenze importanti, con il portiere incapace di reagire da solo e obbligare il 9 giugno i medici a riportarlo in stato di incoscienza indotta: "Sergio Rico è nuovamente sotto sedazione e resta in gravi condizioni", aveva prontamente diramato l'equipe che lo seguiva. Fino al 19 giugno, quando Sergio Rico è uscito definitivamente dal coma migliorando progressivamente finché il 5 luglio 2023 lasciò il reparto di terapia intensiva.

In quel periodo Sergio Rico aveva perso più di 20 kg dal suo ricovero in ospedale e ne avrebbe persi altri, riducendo la propria capacità muscolare del 30%. Ma a preoccupare ancor più era la sua attività cerebrale e il pieno recupero neurologico per il quale è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Fino ad un'altra data importante: il 18 agosto parla per la prima volta ("Mi sento abbastanza bene, anche se non è tutto completamente sotto controllo") e poco dopo viene dimesso dall'ospedale.

I pareri medici, il silenzio e l'ultima notizia: la paternità

Da quel momento, è iniziata la vera e propria riabilitazione, con una serie sempre più meticolosa di controlli e test medici: il 28 novembre assiste alla partita di Champions League tra PSG e Newcastle. E' il suo primo pubblico ritorno ufficiale al Parc dopo l'uscita dal coma. Poi, la sua intervista il 5 gennaio: "Tutti i medici mi hanno detto che potrò tornare senza problemi, quindi non hanno paura , perché dovrei aver paura?". Ma nessuno riesce a dare una data per il ritorno al calcio. Il 28 gennaio, nuove dichiarazioni di Sergio Rico sulle proprie condizioni: "Un medico mi ha spiegato che le mie arterie mi hanno salvato, sono un po' più forti di quelle di una persona normale, che non fa tanto esercizio fisico a certi livelli, mi sento molto fortunato". Poi il silenzio.

Lo scorso mese, la bolla attorno a Sergio Rico viene meno da parte dello stesso portiere che sui social annuncia la sua prossima paternità. Una notizia bellissima che anticipa anche il sesso del futuro figlio, che sarà una bambina, anch'essa regalata ai tanti tifosi sempre sugli account ufficiali del giocatore. Intanto, Sergio Rico pubblica anche diversi filmati di allenamenti, sempre più intensi, che ama condividere con i propri tifosi e fan che mai l'hanno abbandonato. Ma non si parla più di un rientro nel calcio ad altissimi livelli. Fino a giovedì 12 aprile, quando giunge la notizia più attesa. E definitiva: Sergio Rico ha ottenuto il via libera dai medici. Da quel giorno può ritenersi a tutti gli effetti ancora un giocatore professionista.