Sergio Rico esce dal coma, l’annuncio della moglie: “Ha ripreso conoscenza, è un campione” Il portiere del Paris Saint Germain è uscito dal coma. La moglie, Alba Silva, ha confermato la notizia: “Sta andando meglio, ha ripreso conoscenza. Lui è un campione”.

A cura di Alessio Morra

Una notizia splendida è arrivata dall'ospedale universitario Virgen del Rocio di Siviglia dove è ricoverato da qualche settimana il portiere del Paris Saint Germain Sergio Rico che ha ripreso conoscenza e non è più sedato. Alcune indiscrezioni sono state confermate dalla moglie che ha incontro di sfuggita i giornalisti presenti.

"Si, ha ripreso conoscenza. A poco a poco sta andando sempre meglio". Con queste parole Alba Silva, la moglie dell'ex portiere della nazionale spagnola, ha fatto sapere che il marito sta meglio, ed ha aggiunto: "Sapevo dall'inizio che sarebbe andato avanti perché è un campione". Sergio Rico era finito in ospedale lo scorso 28 maggio dopo che durante il pellegrinaggio di El Rocio era stato preso a calci in testa da un cavallo. Finito in coma è rimasto sedato per oltre tre settimane.

Alba Silva non è entrata nello specifico, ma ha fatto capire chiaramente che le notizie sono più che positiva, ma al tempo stesso ha lasciato intendere che il percorso sarà molto lungo: "Sta facendo piccoli passi avanti e la verità è che la luce la vediamo già un po' di più".

Poi ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che stanno curando il portiere: "Devo ringraziare l'ospedale e il personale sanitario che si stanno comportando in modo incredibile non solo con Sergio ma con tutti i pazienti e, davvero, grazie a loro e grazie a Dio, a tutti coloro che ci hanno inviato molta forza, stiamo andando avanti. Sono molto più fiduciosa".

L'incidente di Sergio Rico. Poche ore dopo aver vinto il titolo di Ligue 1 con il PSG Sergio Rico era tornato in Spagna doveva aveva partecipato a un pellegrinaggio e durante quella passeggiata un cavallo spaventato da dei muli si sono liberati e hanno iniziato a correre, sulla loro strada hanno trovato il portiere del Paris e lo avrebbero colpito più volte alla testa prima di scappare, come aveva raccontato un testimone al Mundo Deportivo: "È arrivato un mulo, era in fuga, è passato dove c'era questo gruppo di persone e il cavallo che era lì si è spaventato e ha calpestato Sergio Rico".