Le parole di speranza della moglie di Sergio Rico: “Andiamo avanti, poco a poco” Sergio Rico resta sempre in terapia intensiva: la famiglia del portiere spagnolo del PSG ha chiesto all’ospedale di pubblicare nuovi bollettini medici solo in caso di “notizie significative”.

A cura di Vito Lamorte

Non ci sono delle novità importanti sulle condizioni di Sergio Rico. Il portiere è ricoverato all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia da domenica 28 maggio dopo una caduta da cavallo e lunedì scorso è stato pubblicato un nuovo referto clinico in cui si confermava che non vi erano state variazioni nello stato di salute del calciatore.

Il secondo portiere del PSG è stato trasportato in elicottero all'ospedale andaluso a causa della gravità delle ferite riportate e nella giornata di venerdì lo hanno sedato di nuovo nonostante la scorsa settimana avevano provato a capire a che punto era il suo quadro medico.

Nel pomeriggio di ieri la moglie di Rico, Alba Silva, era stata intercettata sulla porta dell'ospedale da alcuni giornalisti spagnoli e ha dichiarato che "è sotto controllo" e che "sta andando avanti, poco a poco". Queste due frasi sono state raccolte da ABC de Sevilla.

Leggi anche Sergio Rico è ancora in terapia intensiva: restano gravi le condizioni del portiere del PSG

Intanto, sulla richiesta della famiglia di Sergio Rico l'ospedale di Siviglia non comunicherà più notizie sullo stato di salute del portiere del PSG e verranno pubblicati nuovi bollettini medici solo in caso di “notizie significative”.

L'ultimo aggiornamento dall'ospedale era arrivato nella giornata di lunedì: "Il giocatore, data la gravità delle sue ferite, resta nel reparto di terapia intensiva sotto l’effetto dei sedativi, con un attento monitoraggio e follow-up, seguito dall’equipe di medicina intensiva in accordo con altri specialist”.

Diverse personalità e club hanno inviato la loro vicinanza alla famiglia del portiere, che si è formato da professionista nelle giovanili del Siviglia: proprio il numero uno della società andalusa, José Castro, ha fatto visita ai familiari per informarsi sulle sue condizioni.

Il PSG ha cancellato tutti gli appuntamenti ‘non primari' dall'agenda del club per mostrare rispetto per la situazione attuale del suo tesserato. Giovedì scorso, inoltre, è stata organizzata una messa nella chiesa della Madeleine a Parigi per Sergio Rico.