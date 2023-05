Sergio Rico in gravi condizioni dopo una caduta da cavallo: il portiere del PSG è intubato Sergio Rico ha subito un trauma cranico a causa di una caduta a cavallo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dove è ricoverato.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Rico, portiere del Paris Saint Germain, ha riportato un trauma cranico dopo essere caduto da cavallo a Huelva questa mattina ed è ricoverato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia.

Nel referto medico si parla di ‘condizioni gravi' del giocatore spagnolo classe 1993.

Il 29enne ha subito l'incidente in mattinata con il suo cavallo e ha dovuto essere trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Siviglia perché dopo essere caduto a terra è stato colpito con un calcio in testa dall'animale. Rico ha dovuto essere intubato dopo il trauma subìto e nelle prossime ore arriveranno valutazioni più precise da parte dei medici che lo tengono in osservazione.

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8.30 del mattino, quando un cavallo imbizzarrito si è scontrato con l'animale che cavalcava Sergio Rico, che lo ha scaraventato a terra. I servizi sanitari si sono prontamente recati sul posto per prestare soccorso al giocatore.

Il portiere è stato trasferito subito in ospedale in elicottero dopo aver riportato un trauma cranico. Sergio Rico era arrivato nella notte tra sabato e domenica in Spagna, dopo che ieri sera era in panchina nella gara che ha dato al PSG il titolo numero undici della sua storia.

L'atleta andaluso è molto devoto alla Virgen del Rocío di Huelva, dove in questi giorni si stanno svolgendo una magnifica festa in suo onore.

Poco dopo l'ora di pranzo è arrivato anche il comunicato del club francese sulla vicenda: "Il Paris Saint-Germain ha appreso dell'incidente del suo giocatore Sergio Rico questa domenica e rimane in costante contatto con chi gli è vicino. L'intera comunità di Rouge et Bleu dà loro il loro pieno sostegno".

Il portiere spagnolo è il vice di Gianluigi Donnarumma a Parigi da quando Keylor Navas è andato via in prestito al Nottingham Forrest, ma non ha giocato nemmeno una partita in questa stagione.