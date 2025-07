video suggerito

L'ultima telefonata di Diogo Jota prima dell'incidente raccontata dal presidente: "Era felice" Diogo Jota ha telefonato al presidente della squadra in cui cresciuto poco prima dell'incidente. Una conferma di quanto l'attaccante stesse bene prima della tragedia.

A cura di Marco Beltrami

Diogo Jota stava vivendo probabilmente il periodo più felice della sua vita, sia a livello professionale che personale. I successi con il Liverpool e il Portogallo, il matrimonio, e tanto entusiasmo condiviso anche con le persone care. Quelle persone che oggi sono sconvolte dalla morte sua e di suo fratello, nel tragico incidente stradale. Mentre è iniziata la lunga veglia funebre per l'ultimo saluto ai due calciatori, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore prima dello schianto.

Il presidente del Gondomar ricorda Diogo Jota

Mentre si cerca di capire cosa sia successo su quella maledetta strada nel nord-ovest della Spagna, nelle prime ore di giovedì mattina, e sulle cause dell'incidente, la città natale di Jota, ovvero Gondomar, 16 km a est di Porto, ha riabbracciato i suoi due "figli". Qui è iniziata la loro carriera calcistica, che poi per Diogo ha preso una strada decisamente più fortunata.

L'ultima telefonata di Diogo Jota

Il presidente del club locale, il Gondomar SC, come tanti è rimasto distrutto dalla notizia e non riesce, proprio come Jürgen Klopp, a darsi pace. Tra lui e il giocatore del Liverpool c'erano ancora contatti costanti, e infatti Álvaro Cerqueira ha rivelato di aver sentito Diogo Jota telefonicamente proprio poco prima del tremendo incidente mortale. Il patron della squadra in cui il centravanti ha militato tra i nove e i diciassette anni lo ha rivelato al Jornal de Notícias: "Erano da poco passate le 22 di ieri sera, eravamo al telefono e stava bene. Ci sentivamo quasi ogni settimana e sapevo che stava attraversando un momento felice".

Una telefonata impossibile da dimenticare per Cerqueira, che riabbracciava Jota ogni volta che tornava a casa. Niente sarà come prima: "Quando Diogo aveva bisogno di allenarsi fuori stagione, chiedeva di venire qui e noi mettevamo sempre a disposizione tutto il necessario. Di solito veniva anche suo fratello e lavoravano entrambi. È difficile parlare in un momento come questo, ma ciò che rimarrà è l'immagine di due persone molto umili, che lasciano un vuoto immenso".

Cosa resta? Il ricordo di due persone speciali: "È difficile parlare in un momento come questo, ma ciò che rimarrà è l'immagine di due persone molto umili, che lasciano un vuoto immenso. Iniziative del club? Non ho voluto dire troppo su questa questione, perché non dipenderà solo da me".