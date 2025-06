video suggerito

Il misterioso tatuaggio sul petto di Evenepoel: VII – X – MMXVII, è un riferimento alla sua nuova vita Remco Evenepoel si è confermato campione nazionale belga a cronometro e sta preparandosi al meglio per l'imminente Tour de France. Ma a molti non sono sfuggite alcune "novità" sulla sua pelle: un tatuaggio in arabo col nome della moglie Oumi e una data che gli ha cambiato la vita per sempre.

A cura di Alessio Pediglieri

Remco Evenepoel sarà uno degli indiscussi protagonisti del prossimo Tour de France 2025 che scatterà al via da Nizza il prossimo 5 luglio. Un appuntamento che vedrà il campionissimo belga fronteggiare con la sua Soudal Quickstep i due mostri sacri del ciclismo moderno, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Un'occasione non solo per fare da classico terzo incomodo ma anche per dimostrare che uno dei periodi più cupi della sua vita professionale è definitivamente alle spalle. Affrontando una nuova vita anche sul fronte personale, confermata da segni indelebili che porta sul corpo: un tatuaggio apparso sul suo polso destro e una scritta che porta sul petto.

Evenepoel al Delfinato con un nuovo tatuaggio in onore della moglie Oumi e dell'Islam

Durante l'ultimo Critérium du Dauphiné, prologo classico per prepararsi al meglio alla Grande Boucle, Remco Evenepoel è stato visto per la prima volta con un tatuaggio sul polso. Il due volte campione olimpico belga, si era fatto scrivere sulla pelle il nome di sua moglie Oumi Rayane in arabo, sottolineando ancora una volta non solo il legame che lo stringe alla propria compagna di vita, ma anche rinnovando la sua recente fede all'Islam, che ha abbracciato nel corso della rieducazione lunghissima dall'incidente che lo ha tenuto per moltissimo tempo lontano dalle corse, in quello che lo stesso Evenepoel non ha mancato di definire uno dei momenti più difficili di sempre.

Evenepoel e la sua vita privata: l'Islam lo ha aiutato a tornare a correre

L'amore per la moglie e per l'Islam sono stati ribaditi in diverse occasioni da parte del campione belga: Evenepoel lo ha raccontato senza timori, mostrandosi finalmente più leggero e sereno soprattutto nello spirito. Un aggiunto equilibrio lontano dalla bicicletta che gli ha permesso di ritrovare stimoli e convinzioni per ripresentarsi al meglio alle gare. Ma se l'aver accolto nella propria vita l'Islam e aver dichiarato il totale amore per Oumi e la sua famiglia – a costo di litigare e affrontare pubblicamente coloro che hanno provato a commentarne scelte di vita – oramai non sono più un segreto, Evenepoel ha voluto ribadire il tutto con un nuovo tatuaggio.

Il nuovo tatuaggio di Evenepoel: VII – X – MMXVII la data che gli ha cambiato la vita

Gli spettatori più attenti, infatti, se ne sono accorti dopo la prova del Campionato belga a cronometro per il titolo Nazionale che si è svolto negli ultimi giorni a Brasschaat, dove Evenepoel ha stravinto dominando la prova. La sua tuta bianca da cronometro al traguardo è diventata parzialmente trasparente a causa del sudore e sul petto. all'altezza del cuore si è letta una scritta che per i più non ha avuto apparente significato. Si tratta però di una data, marchiata in numeri romani: VII – X – MMXVII, ovvero il 7 ottobre 2017. Quel giorno è un giorno speciale per Evenepoel e sua moglie Oumi Rayane. In quel giorno, infatti, i due hanno iniziato a frequentarsi, ed esattamente cinque anni dopo, il 7 ottobre 2022, si sono sposati.