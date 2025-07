video suggerito

Costacurta e i problemi del figlio Achille: “Lì ho scoperto la forza incredibile di mia moglie” Billy Costacurta si dice sicuro che il figlio Achille si sia lasciato i problemi alle spalle e sia un’altra persona: “Oggi è il ragazzo più bello del mondo. Senza mia moglie non so come avremmo fatto, io ho avuto momenti terribili, lei un gigante”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

284 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro ‘Billy' Costacurta parla del figlio Achille, che qualche pensiero gli ha dato, e si dice sicuro che il peggio ormai è alle spalle e non tornerà: "Oggi è il ragazzo più bello del mondo". L'ex calciatore del Milan e della Nazionale dà grandi meriti alla moglie Martina Colombari per il modo in cui riuscì a trovare la forza di reagire nel momento in cui i demoni del figlio si palesarono agli occhi di tutti in maniera esplosiva, allorquando Achille nel luglio dello scorso anno pubblicò delle storie su Instagram con foto e parole scioccanti.

Una foto mostrava una bustina di plastica trasparente contenente polvere di una sostanza rosa non identificata, col messaggio sovrascritto: "Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi". Un'altra immagine faceva vedere mazzette di soldi tenute insieme con degli elastici, e ancora un tag al profilo della madre e il messaggio: "Vai, come si traffica". E poi ancora la stessa sostanza rosa appoggiata sul passaporto ben leggibile del ragazzo, e ancora commenti a foto pubblicate dalla madre sul suo profilo: "Ma copriti. Hai 50 anni, c…0. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma".

Alcune delle storie Instagram pubblicate da Achille Costacurta a luglio dello scorso anno

Achille Costacurta e il percorso di disintossicazione

Fu un risveglio brutale per la famiglia Costacurta, che da quel momento cercò in tutti i modi di recuperare Achille, il quale dal canto suo confessò pubblicamente di aver avuto problemi di dipendenza, dichiarando di aver provato "tutte le droghe" in passato, "tranne l'eroina". Nel novembre del 2024, il ragazzo condivise i suoi progressi nel percorso di disintossicazione a Marbella, in Spagna, dove si era trasferito per lavorare sulla sua salute mentale e fisica, dichiarando di essere sobrio da diversi giorni, sottolineando piccoli traguardi come "dieci giorni senza alcol". A maggio di quest'anno Achille si è trasferito a Palermo, cercando un ambiente più tranquillo per proseguire nella sua rinascita.

Billy Costacurta è sicuro che il figlio oggi sia un'altra persona: "Senza mia moglie non so come avremmo fatto"

Oggi a 20 anni Achille sembra essersi rimesso in carreggiata e ne è sicuro anche suo padre Billy: "Se ritengo di essere stato un buon padre? Sì, credo di esserlo stato. Mio figlio ha delle fragilità. Ha avuto dei problemi, li ha superati e oggi è il ragazzo più bello del mondo".

Billy Costacurta con la moglie Martina Colombari e il figlio Achille a maggio 2024, prima dei post

"Due anni non avrei dato la stessa risposta – spiega Costacurta a ‘Il Giornale', spendendo poi parole bellissime per la moglie Martina – Mio figlio ha attraversato un momento molto, molto difficile. Ci siamo aiutati uno con l'altro. Lui, io, mia moglie. Io in quei giorni ho scoperto la forza incredibile di mia moglie. Marti ha una capacità di protezione del figlio pazzesca. Ho capito che la donna per certe cose è un essere superiore".

L’ultima immagine pubblicata da Achille Costacurta sul proprio profilo Instagram qualche ora fa

"Ha delle capacità incredibili. Senza di lei non so come avremmo fatto – continua l'ex nazionale azzurro – Come si è presa cura del figlio, e anche di me… Io guardavo mia moglie e mi dicevo: Ma guarda questa donna cosa ha dentro! Io ho avuto momenti terribili, lei un gigante!".