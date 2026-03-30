La Francia potrebbe portare ai Mondiali cinque squadre diverse e almeno tre rischierebbero di vincere

C'erano qualcosa come quasi 900 milioni di valore di mercato nella panchina della Francia che si è presentata in amichevole ieri, contro la Colombia nella partita vinta 3-1. Gol e assist per Marcus Thuram, doppietta di Doue e rete di James Roberts per i padroni di casa. Deschamps si prepara a portare ai Mondiali una delle squadre più forti e attrezzate al mondo in tutti i reparti. Paradossalmente però potrebbe essere ricordato anche come il CT che inevitabilmente sarà costretto a effettuare i tagli più dolorosi di tutta la storia della nazionale francese.

Ma perché? La Francia può vantare una rosa di calciatori invidiabile. Dalla porta all'attacco, tutti gli elementi a disposizione di Deschamps sono titolari ovunque e farebbero le fortune di tante altre nazionali, compresa la nostra Italia. In queste ore, specie dopo l'amichevole contro la Colombia, è diventata virale l'immagine delle cinque squadre che potrebbe schierare Deschamps con questi calciatori a disposizione. Peccato che ai Mondiali potranno andarci in 26 e dunque per il CT ci saranno da fare delle scelte.

Maignan e Mbappé due volti della Francia titolare.

Dembele, Mbappe e Olise sarebbe l'attacco di una prima ipotetica formazione titolare francese completata da Kone, Tchouameni e Cherki a centrocampo schierati rigorosamente in un 4-3-3 e supportati da un quartetto difensivo composto da Theo Hernandez e Kounde come terzini e Upamecano e Saliba centrali davanti a Maignan. Già così la Francia farebbe paura ma ci sono altre quattro formazioni alternative che Deschamps avrà la libertà di poter schierare a seconda delle esigenze e degli avversari che si ritroverà a sfidare.

FRANCIA 1 (4-3-3): Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Tchouameni, Cherki; Dembele, Mbappe, Olise.

Nel secondo attacco, nonostante l'assenza di Mbappé, Deschamps avrebbe la possibilità di schierare un tridente offensivo composto da Barcola, Ekitike e Doue. Centrocampo quasi tutto "italiano" con Rabiot, Camavinga e K.Thuram. A completare l'undici di formazione la difesa composta da Lucas Hernandez a sinistra e Pavard a destra con Lukeba del Lipsia e Konate al centro davanti a Chevalier. Anche in questo caso la Francia avrebbe equilibrio, imprevedibilità e fantasia, ma soprattutto tecnica, da mostrare al mondo intero.

FRANCIA 2 (4-3-3): Chevalier, Pavard, Lukeba, Konate, Lucas Hernandez; Rabiot, Camavinga, K.Thuram; Barcola, Ekitike, Doue.

Terza formazione e altri "fenomeni" pronti a far brillare la Francia in questi Mondiali. Deschamps in questo caso, schierandosi sempre con un 4-3-3, si andrebbe a schierare con Coman, M.Thuram e Akliouche del Monaco in attacco supportati da Kante, B.Kamara dell'Aston Villa e Zaire-Emery a centrocampo. Retroguardia difensiva composta al centro dal tandem formato da Bade del Leverkusen e Yoro del Manchester United e con Gusto del Chelsea nel ruolo di terzino destro e Digne a sinistra davanti a Samba del Rennes come portiere.

FRANCIA 3 (4-3-3): Samba; Gusto, Bade, Yoro, Digne; Kante, B.Kamara, Zaire-Emery; Coman, M.Thuram, Akliouche.

Le altre due formazioni alternative che potrebbe schierare la Francia di Deschamps

Finita? Neanche per sogno. La Francia vanta anche una quarta formazione del tutto organizzata ed equilibrata in tutti i reparti. Nel 4-3-3 classico di Deschamps in questo undici di partenza a fare la differenza sarebbe il tridente composto da Nkunku, Mateta e Thauvin.

Vecchie conoscenze della Serie A dunque, come l'ex Udinese, ma anche chi il campionato italiano l'ha sfiorato come Mateta (contesta da Juve e Milan a gennaio ndr) più Nkunku in forza proprio al Milan. Centrocampo con Tolisso, Bouaddi del Rennes e Mayulu del PSG. Alle loro spalle la difesa composta da Mendy del Real a sinistra, Fofana del Chelsea e Kalulu centrali, con Mukiele del Sunderland a destra davanti ad Areola tra i pali.

FRANCIA 4 (4-3-3): Areola; Mukiele, Fofana, Kalulu, Mendy; Tolisso, Bouaddi, Mayulu; Nkunku, Mateta, Thauvin.

Kolo Muani con la maglia della Francia.

In chiusura il quinto undici titolare che rappresenta un mix di esperienza e novità. In questo caso il tridente sarebbe composto dall'interista Bonny, Kroupi e Kolo Muani. A centrocampo Millot, Fofana del Milan e Pogba. In difesa invece al centro la coppia Lenglet-Lacroix con Truffert a sinistra e Boey a destra davanti a Restes tra i pali.

FRANCIA 5 (4-3-3): Restes; Boey, Lenglet, Lacroix, Restes; Millot, Fofana, Pogba; Bonny, Kroupi, Kolo Muani.

Insomma, cosa sceglierà Deschamps? Solo il meglio. I giocatori a rischio tagli, per svariate ragioni, sono tanti. Da Pogba a Thauvin passando per Bouaddi e Lukeba, tutti sono in dubbio, compresi i milanisti Nkunku e Fofana senza dimenticare Bonny dell'Inter. Nella prima e la seconda formazione ci sono coloro i quali forse sono più sicuri del posto rispetto ad alcuni elementi delle tre formazioni successive.