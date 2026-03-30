Calcio
video suggerito
video suggerito

La Francia potrebbe portare ai Mondiali cinque squadre diverse e almeno tre rischierebbero di vincere

L’incredibile forza della Francia che può schierare senza problemi 5 formazioni titolari e 11 giocatori diversi. Con almeno tre di queste squadre potrebbe rischiare di vincere.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

C'erano qualcosa come quasi 900 milioni di valore di mercato nella panchina della Francia che si è presentata in amichevole ieri, contro la Colombia nella partita vinta 3-1. Gol e assist per Marcus Thuram, doppietta di Doue e rete di James Roberts per i padroni di casa. Deschamps si prepara a portare ai Mondiali una delle squadre più forti e attrezzate al mondo in tutti i reparti. Paradossalmente però potrebbe essere ricordato anche come il CT che inevitabilmente sarà costretto a effettuare i tagli più dolorosi di tutta la storia della nazionale francese.

Ma perché? La Francia può vantare una rosa di calciatori invidiabile. Dalla porta all'attacco, tutti gli elementi a disposizione di Deschamps sono titolari ovunque e farebbero le fortune di tante altre nazionali, compresa la nostra Italia. In queste ore, specie dopo l'amichevole contro la Colombia, è diventata virale l'immagine delle cinque squadre che potrebbe schierare Deschamps con questi calciatori a disposizione. Peccato che ai Mondiali potranno andarci in 26 e dunque per il CT ci saranno da fare delle scelte.

Maignan e Mbappé due volti della Francia titolare.
Maignan e Mbappé due volti della Francia titolare.

Dembele, Mbappe e Olise sarebbe l'attacco di una prima ipotetica formazione titolare francese completata da Kone, Tchouameni e Cherki a centrocampo schierati rigorosamente in un 4-3-3 e supportati da un quartetto difensivo composto da Theo Hernandez e Kounde come terzini e Upamecano e Saliba centrali davanti a Maignan. Già così la Francia farebbe paura ma ci sono altre quattro formazioni alternative che Deschamps avrà la libertà di poter schierare a seconda delle esigenze e degli avversari che si ritroverà a sfidare.

Leggi anche
In Brasile-Francia c'è stato il primo "hydration break" in vista dei Mondiali e non è andato bene

FRANCIA 1 (4-3-3): Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Tchouameni, Cherki; Dembele, Mbappe, Olise.

Nel secondo attacco, nonostante l'assenza di Mbappé, Deschamps avrebbe la possibilità di schierare un tridente offensivo composto da Barcola, Ekitike e Doue. Centrocampo quasi tutto "italiano" con Rabiot, Camavinga e K.Thuram. A completare l'undici di formazione la difesa composta da Lucas Hernandez a sinistra e Pavard a destra con Lukeba del Lipsia e Konate al centro davanti a Chevalier. Anche in questo caso la Francia avrebbe equilibrio, imprevedibilità e fantasia, ma soprattutto tecnica, da mostrare al mondo intero.

FRANCIA 2 (4-3-3): Chevalier, Pavard, Lukeba, Konate, Lucas Hernandez; Rabiot, Camavinga, K.Thuram; Barcola, Ekitike, Doue.

Terza formazione e altri "fenomeni" pronti a far brillare la Francia in questi Mondiali. Deschamps in questo caso, schierandosi sempre con un 4-3-3, si andrebbe a schierare con Coman, M.Thuram e Akliouche del Monaco in attacco supportati da Kante, B.Kamara dell'Aston Villa e Zaire-Emery a centrocampo. Retroguardia difensiva composta al centro dal tandem formato da Bade del Leverkusen e Yoro del Manchester United e con Gusto del Chelsea nel ruolo di terzino destro e Digne a sinistra davanti a Samba del Rennes come portiere.

FRANCIA 3 (4-3-3): Samba; Gusto, Bade, Yoro, Digne; Kante, B.Kamara, Zaire-Emery; Coman, M.Thuram, Akliouche.

Le altre due formazioni alternative che potrebbe schierare la Francia di Deschamps

Finita? Neanche per sogno. La Francia vanta anche una quarta formazione del tutto organizzata ed equilibrata in tutti i reparti. Nel 4-3-3 classico di Deschamps in questo undici di partenza a fare la differenza sarebbe il tridente composto da Nkunku, Mateta e Thauvin.

Vecchie conoscenze della Serie A dunque, come l'ex Udinese, ma anche chi il campionato italiano l'ha sfiorato come Mateta (contesta da Juve e Milan a gennaio ndr) più Nkunku in forza proprio al Milan. Centrocampo con Tolisso, Bouaddi del Rennes e Mayulu del PSG. Alle loro spalle la difesa composta da Mendy del Real a sinistra, Fofana del Chelsea e Kalulu centrali, con Mukiele del Sunderland a destra davanti ad Areola tra i pali.

FRANCIA 4 (4-3-3): Areola; Mukiele, Fofana, Kalulu, Mendy; Tolisso, Bouaddi, Mayulu; Nkunku, Mateta, Thauvin.

Kolo Muani con la maglia della Francia.
Kolo Muani con la maglia della Francia.

In chiusura il quinto undici titolare che rappresenta un mix di esperienza e novità. In questo caso il tridente sarebbe composto dall'interista Bonny, Kroupi e Kolo Muani. A centrocampo Millot, Fofana del Milan e Pogba. In difesa invece al centro la coppia Lenglet-Lacroix con Truffert a sinistra e Boey a destra davanti a Restes tra i pali.

FRANCIA 5 (4-3-3): Restes; Boey, Lenglet, Lacroix, Restes; Millot, Fofana, Pogba; Bonny, Kroupi, Kolo Muani.

Insomma, cosa sceglierà Deschamps? Solo il meglio. I giocatori a rischio tagli, per svariate ragioni, sono tanti. Da Pogba a Thauvin passando per Bouaddi e Lukeba, tutti sono in dubbio, compresi i milanisti Nkunku e Fofana senza dimenticare Bonny dell'Inter. Nella prima e la seconda formazione ci sono coloro i quali forse sono più sicuri del posto rispetto ad alcuni elementi delle tre formazioni successive.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
italia
Fabrizio Danese, italiano in Bosnia: “Persone fantastiche. Ma allo stadio succede di tutto”
La Bosnia sorprende una spia italiana durante l'allenamento: era un soldato, stava filmando tutto
Dzeko graffiante: "Se c'è qualcuno che ha imparato a giocare in stadi scadenti sono gli italiani"
Cosa troverà l’Italia in Bosnia nello stadio di Zenica: erba irregolare e “spogliatoi scomodi”
Il tifoso bosniaco che voleva fittare il balcone per Bosnia-Italia: "Mi hanno offerto auto e pellet"
Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su Retegui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views