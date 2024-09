video suggerito

Achille Costacurta: "Ho provato tutto tranne l'eroina, adesso ho smesso e farei l'Isola dei famosi" Achille Costacurta racconta la battaglia contro le dipendenze, parzialmente superata, e ammette che la popolarità conquistata nell'ultimo periodo non gli è dispiaciuta: "Mi piacerebbe fare l'Isola dei famosi, mi piacerebbe mostrare com'è il vero Achille".

A cura di Stefania Rocco

Sempre più popolare sui social dopo un periodo particolarmente buio che sembrerebbe stare superando grazie al supporto dei genitori Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta torna a parlare con quanto lo seguono sui social. Il 19enne si racconta senza filtri a proposito degli argomenti più dispettai e, in particolare, il consumo di sostanze stupefacenti che da qualche tempo il giovane sta cercando di lasciarsi alle spalle.

Achille Costacurta: “Non consumo cocaina e sto smettendo con la marijuana”

“Ho smesso di drogarmi. Vedrete, farò dei test. Esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero”, racconta Achille in una diretta TikTok parlando a quanti hanno cominciato a seguirlo nell’ultimo periodo e a interessarsi a proposito della sua vita privata. Quindi ha aggiunto che la parentesi sera consumando sostanze stupefacenti ha contribuito a cambiarlo. Oggi, tuttavia, la fase più complessa sarebbe alle spalle: “Se pippo? No! Se fumo verde (si riferisce al consumo di marijuana, ndr)? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili. Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo. Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Se mi dai le caramelle io finisco il pacchetto. Quindi provo ad evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Un po’ tutto ho provato, tranne l’eroina”.

Il desiderio di partecipare all’Isola dei famosi

Achille ha inoltre ammesso che gli piacerebbe, in futuro, partecipare a un nuovo reality televisivo. Dopo avere preso parte a Pechino Express insieme alla madre, oggi Costacurta custodisce il desiderio di partire alla volta dell’Honduras per l’Isola dei famosi: “Fosse per me andrei su un’isoletta. Anzi, potrei fare un corso di sopravvivenza, poi farei L’Isola dei Famosi, così vi faccio vedere chi è il vero Achille”. Per il momento, probabilmente anche in virtù della delicata situazione personale che sta vivendo Achille, una convocazione non sarebbe ancora arrivata. Ma non è detto che in futuro, continuando a percorrere la strada della sobrietà, per il giovane non si spalanchino le porte della tv.