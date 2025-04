video suggerito

È morto Val Kilmer, l’attore di Top Gun e Batman aveva 65 anni È morto Val Kilmer, aveva 65 anni. All’attore, nato a Los Angeles il 31 dicembre del 1959, era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 ma in seguito era guarito, come ha riferito la figlia. La causa della morte è stata una polmonite. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

4.464 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Val Kilmer, aveva 65 anni. All'attore, nato a Los Angeles il 31 dicembre del 1959, era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 ma in seguito era guarito, come ha riferito la figlia Mercedes Kilmer. La donna ha anche riferito che la causa della morte è stata una polmonite. L'attore era noto per il ruolo di Tom. Kazansky in Top Gun e quello di Batman in Batman Forever. Alto e bello, in un certo senso da rock star – come sottolineato dal New York Times – Kilmer era stato scelto proprio per il ruolo di un rocker un paio di volte all'inizio della sua carriera. Lascia i due figli, Mercedes e Jack.

La carriera di Val Kilmer

Nato a Los Angeles nel 1959, Kilmer è stato uno degli studenti più giovani mai ammessi al programma di recitazione della Juilliard School, all'età di 17 anni. Ha iniziato come attore teatrale ed è salito alla ribalta alla fine degli anni '80 con i suoi ruoli di Iceman nel campione d'incassi Top Gun, il film con Tom Cruise che incassò 344 milioni di dollari e lo rese famoso in tutto il mondo, e di Batman in Batman Forever.

Il suo debutto cinematografico, però, risale a una parodia di un film di spionaggio sulla Guerra Fredda, ‘Top Secret!‘ (1984), in cui ha recitato la parte di un cantante americano che piaceva alle folle e che scuoteva i fianchi a Berlino, inconsapevolmente coinvolto in un complotto della Germania dell'Est per riunificare il paese. Successivamente, ha vestito i panni di Jim Morrison, l'emblema della sensualità psichedelica, in ‘The Doors‘ (1991) di Oliver Stone, e ha interpretato il ruolo cameo di Mentor, un Elvis che dispensa consigli come immaginato dal protagonista antieroico del film, interpretato da Christian Slater, in ‘True Romance‘, un violento film di droga scritto da Quentin Tarantino e diretto da Tony Scott.