video suggerito

Svelate le cause della morte di Van Kilmer, attore di Top Gun: “Polmonite e insufficienza respiratoria” Svelate le cause della morte di Van Kilmer, attore di Top Gun scomparso lo scorso 2 aprile all’età di 65 anni. TMZ ha ottenuto il certificato di morte, confermando che il decesso è avvenuto per polmonite. Nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, per il quale si era operato in più occasioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svelate le cause della morte di Val Kilmer. L'attore di Top Gun è scomparso lo scorso 2 aprile all'età di 65 anni. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, dal quale era poi guarito completamente nel corso degli anni, stando a quanto aveva riferito la figlia. TMZ ha ottenuto il certificato di morte e accertato che si è trattato di una polmonite.

Le cause della morte di Van Kilmer: "Polmonite e insufficienza respiratoria"

TMZ ha ottenuto il certificato di morte di Van Kilmer, che conferma quanto rivelato dalla figlia Mercedesz subito dopo la notizia. L'attore è morto per via di una polmonite. A questo sia aggiungono anche altre cause sottostanti, come "insufficienza respiratoria ipossemica acuta, insufficienza respiratoria cronica e carcinoma a cellule squamose alla base della lingua". Da anni aveva problemi di salute: nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro dalla gola, per il quale si era sottoposto a radioterapia e chemioterapia, nonché a un'operazione di tracheostomia, che gli aveva danneggiato le corde vocali in modo definitivo.

La diagnosi di cancro alla gola e le condizioni di salute di Val Kilmer

Quasi 10 anni fa l'attore aveva ricevuto la diagnosi di cancro alla gola, per il quale negli anni si era sottoposto a cicli di chemioterapia e radioterapia. Poi un intervento di tracheostomia, che lo aveva portato a perdere gran parte della voce. Quando è uscito il suo ultimo film nel 2022 (Top Gun Maverik), infatti, è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per ricreare la sua voce. TMZ ha spiegato che, nei mesi prima di morire, era costretto a letto e le sue condizioni stavano progressivamente peggiorando. La figlia aveva fatto sapere che era definitivamente guarito dalla malattia.