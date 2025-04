video suggerito

La vita privata di Val Kilmer, il matrimonio con Joanne Whalley e i figli Mercedes e Jack Val Kilmer, l’attore noto per i ruoli in Top Gun e Batman Forever, è morto a 65 anni per una polmonite. Nel 1988, ha sposato l’attrice Joanne Whalley, dalla quale ha avuto i due figli Mercedes e Jack. I due hanno divorziato nel 1996. Ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso della sua vita, tra cui quella con la cantante Cher e quella con l’attrice e attivista Daryl Hannah. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Val Kilmer, l'attore noto per i suoi ruoli in Top Gun e Batman Forever, è morto a 65 anni a causa di una polmonite. Nel 1988 ha sposato l'attrice Joanne Whalley, dalla quale ha avuto due figli, Mercedes e Jack. I due hanno divorziato nel febbraio del 1996. La star hollywoodiana ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso della sua vita, tra cui quella con la cantante Cher e quella con l'attrice e attivista Daryl Hannah.

Il matrimonio con Joanne Whalley e i figli Mercedes e Jack

Val Kilmer era sostenitore del Partito Democratico statunitense e di fede cristiano scientista. Sul set del film Willow, nel 1988, conobbe l'attrice Joanne Whalley. Tra i due cominciò una relazione sentimentale e decisero di sposarsi poco dopo, nello stesso anno. La loro unione è durata circa otto anni, precisamente fino al 1996, anno in cui hanno divorziato. Dalla loro unione sono nati due figli: Mercedes, nel 1991, e Jack, nel 1995. A spiegare la causa della sua morte è stata proprio la primogenita, che ha anche precisato che fosse guarito dal tumore alla gola che gli era st

Le storie con Cher e Daryl Hannah

Negli anni Ottanta, Val Kilmer ebbe una storia con Cher. La cantante, solo qualche anno fa ricordò la loro relazione in un'intervista a People. I due si conobbero a una festa di compleanno, nel 1981. "All’epoca, siamo diventati amici. Eravamo capaci di ridere per le stesse cose, e ci è voluto del tempo prima che la relazione portasse ad altro. Ma la verità è che se non fossi uscita con un uomo più giovane non avrei mai avuto un appuntamento. Gli uomini più giovani non erano intimiditi da una donna più vecchia. I miei coetanei, invece, non avevano quella stessa disinvoltura", le parole di Cher. Che ha poi rivelato i nomignoli che la coppia si era data nell'intimità: "Ci chiamavamo Sid ed Ethel. Val non aveva alcuna intenzione di urlare “Cher”, né io volevo chiamarlo Val. Ogni tanto, capitava ci chiamassimo Valus Maximus e Cher Reprimandus". Dopo la rottura, i due erano rimasti in ottimi rapporti.

A sinistra, la cantante Cher. A destra, l'attrice e attivista Daryl Hannah.

Nonostante abbia avuto diverse relazioni pubbliche, Kilmer si è sposato solo una volta, ma dopo essersi allontanato dalla ex moglie iniziò una storia con l'attrice e attivista Daryl Hannah, risalente ai primi anni 2000. La loro rottura, fu per lui la "più dolorosa" di tutte, come da lui raccontato nella sua biografia.