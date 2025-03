La vita privata di Nadia Cassini: i due matrimoni e la figlia Kassandra

video suggerito

Nadia Cassini è stata una delle icone della commedia sexy all'italiana degli Anni Settanta, scomparsa all'età di 76 anni nella giornata di mercoledì 19 marzo. Giovanissima si destreggiò in diversi lavori e per un periodo fu l'amante dello scrittore belga George Simenon. Prima ancora di iniziare la sua carriera da attrice ha sposato il suo primo marito, Igor Cassini Loiewski, successivamente ha poi incontrato Yorgo Voyagis dal quale ha avuto la sua unica figlia Kassandra.

Il primo matrimonio con il conte Igor Cassini Loiewski

L'incontro con Igor Cassini Loiewski, conte statunitense di origini italiane e russe, avvenne verso la fine degli Anni Sessanta e, infatti, il loro matrimonio fu celebrato nel 1968. Le aveva appena 20 anni mentre lui, che era il fratello dello stilista Oleg, ne aveva 54 ed era al suo quarto matrimonio. La loro unione, però, si concluse dopo soli quattro anni e, infatti, divorziarono nel 1972. Fu, però, grazie a lui che iniziò a lavorare nel mondo del cinema e, di fatti, il suo nome d'arte lo deve ad Igor Cassini. Da New York, per gestire la casa di moda del fratello, il conte si trasferì a Roma e la giovanissima Nadia ebbe modo di farsi conoscere, grazie alla sua bellezza.

Il secondo matrimonio con Yorgo Voyagis e la figlia Kassandra

A seguito il primo divorzio avvenuto negli Stati Uniti, Nadia Cassini conobbe l'attore greco Yorgo Voyagis e si trasferì prima in Grecia, poi a Londra. Da lui ebbe una figlia, Kassandra, e dopodiché decise di sposare il compagno. Anche questa relazione, però, era destinata a concludersi, infatti nel 1988 in tribunale milanese, in presenza del suo avvocato si separò dal marito e decise di affidare la figlia Kassandra alle cure del padre che, infatti, la tenne in custodia. Il rapporto tra loro, però, è sempre stato intenso e lei stessa ha seguito le orme della madre, diventando a sua volta attrice e recitando in alcuni film piuttosto noti. Nel giorno della sua scomparsa, Kassandra la ricorda pubblicando l'ultima foto insieme, con parole di affetto e dolore straziante.

Gli ultimi anni tra America e Italia

Dalla fine degli Anni Ottanta, Nadia Cassini ha fatto la spola tra l'America e l'Italia. Era tornata negli Stati Uniti per motivi personali e sparì dalle scene, dopo la rottura del contratto con Finivest e a causa di un intervento chirurgico al naso che le provocò non pochi problemi. Entrata in un vortice di crisi professionale e affettiva, per un periodo è stata ricoverare in una clinica specializzata negli Stati Uniti. Tornata in Italia, pare abbia avuto una frequentazione con l'ex tronista Fernando Vitale, mentre da tempo si era trasferita a Reggio Calabria, insieme all'ultimo marito, Giuseppe Furfaro, un mercante d'arte reggino.