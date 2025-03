video suggerito

Kassandra Voyagis ricorda la madre Nadia Cassini: “Aveva un cancro, è successo in fretta. Credevo ci fosse tempo” Ospite di Verissimo, Kassanda Voyagis ha ricordato la madre Nadia Cassini, morta lo scorso 18 marzo. “Aveva un tumore ai polmoni, è stato tutto così veloce. Pensavo che avrei avuto più tempo per stare con lei”, ha raccontato a Silvia Toffanin. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kassandra Voyagis ha ricordato la madre Nadia Cassini, morta lo scorso 18 marzo all'età di 76 anni. Ospite di Verissimo, nella puntata del 29 marzo, la donna ha ricordato gli ultimi mesi dell'attrice e parlato della sua malattia.

Le cause della morte di Nadia Cassini

Kassanda Voyagis ha raccontato a Silvia Toffanin che la causa della morte della madre è stato un tumore ai polmoni, diffusosi in poco tempo anche al fegato: "È stato molto veloce, sono passati due mesi. Quanto a ottobre le avevano detto che doveva sottoporsi a delle cure, non sapeva quanto fosse grave e nemmeno io". Quando la situazione della madre si è aggravata, Kassandra ha lasciato Los Angeles ed è partita per Reggio Calabria, città di origine e in cui viveva Nadia Cassini. "Sono arrivata in Italia a fine febbraio, siamo state insieme 8 giorni. Non pensavo che fosse la fine, pensavo che ci sarebbe stato molto più tempo. Le ho detto che l'amavo molto".

"Vorrei che fosse ricordata come un'anima pura"

"Era molto timida e anche insicura, voleva piacere a tutti. Voleva cambiare la direzione della sua vita, fare cose diverse e più serie", ha spiegato Kassandra con la voce tremante per l'emozione. Nel periodo in cui la madre ha avuto problemi con l'alcol, ha confidato a Silvia Toffanin che avrebbe voluto starle più vicina: "Se avessi avuto la maturità che ho oggi, l'avrei gestito diversamente. Le sarei stata più accanto, si sentiva sola".

La notizia della morte dell'attrice è arrivata all'improvviso anche per l'ex marito Yorgo Voyagis, padre di sua figlia: "Siamo crollati entrambi. Non erano rimasti in buoni rapporti, i miei genitori non si sono mai più veramente parlati e non hanno avuto rapporti, solo al mio matrimonio sono venuti". E alla domanda ‘come vorresti che fosse ricordata', Kassandra ha spiegato: "Come una persona simpatica, un'anima pure, si divertiva e non prendeva seriamente se stessa".