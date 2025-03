video suggerito

La figlia di Nadia Cassini Kassandra Voyagis dice addio alla madre: "È un dolore insopportabile"

A cura di Gaia Martino

La figlia di Nadia Cassini, Kassandra Voyagis, con un post su Instagram ha omaggiato la madre, icona della commedia sexy italiana tra gli anni '70 e '80, morta a 76 anni a causa di una malattia. È passata a miglior vita a Reggio Calabria e la figlia, pochi minuti fa, l'ha ricordata con la loro ultima foto scattata insieme.

L'addio di Kassandra Voyagis alla madre Nadia Cassini

"Riposa in Pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio la nostra ultima foto insieme quest'estate. 18 marzo 2025, Reggio Calabria": con queste parole Kassandra Voyagis ha detto addio sui social alla madre. Con un post su Instagram ha condiviso il messaggio a corredo dell'ultima foto scattata insieme che le ritrae al ristorante, in una sera d'estate.

È lei, Kassandra Voyagis, l'unica figlia della celebre attrice, nata dalla storia tra Nadia Cassini e l'attore greco Yorgo Voyagis. Ha seguito le orme della madre entrando a far parte del mondo del cinema. Ha recitato infatti in Velvet Buzzsaw (2019), Mamma Mia! Ci risiamo (2018) e Attack of the Killer Donuts (2016).

La morte di Nadia Cassini a 76 anni: era malata da tempo

È stata resa nota questa mattina la morte di Nadia Cassini. L'attrice, diva della commedia sexy italiana degli anni '70 e '80, era malata da tempo: si è spenta all'età di 76 anni a Reggio Calabria, sua terra d'origine. Lino Banfi, che ha condiviso con lei il set di alcuni film, l'ha ricordata così ai microfoni di Fanpage.it:

Ci sono rimasto malissimo. Si ascoltano a una certa età le notizie di amici che se ne vanno, ma questa mi ha toccato davvero molto. Eravamo rimasti molto legati, era una bravissima persona, aveva una grande bontà e una grande disponibilità. Ho dei ricordi bellissimi con lei, abbiamo fatto cinque, sei film insieme davvero fantastici.