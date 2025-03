La vita privata di Peppino di Capri: i due matrimoni con Roberta e Giuliana e i figli Igor, Edoardo e Dario

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Peppino Di Capri è il protagonista del film Champagne- Peppino di Capri, in onda il 24 marzo su Rai1, è stato sposato due volte nella sua vita. Il cantante, 85 anni, è convolato a nozze per la prima volta con Roberta Stoppa, all'epoca 18enne e modella di professione. I due furono marito e moglie per circa 10 anni e il loro amore fu coronato dalla nascita di Igor nel 1970. Nel 1978 il secondo matrimonio con Giuliana Gagliardi, morta prematuramente nel 2019 all'età di 68 anni. Insieme diventarono genitori di Edoardo e Dario, nati rispettivamente nel 1981 e nel 1986.

Il primo matrimonio di Peppino di Capri con Roberta Stoppa

Peppino Di Capri conobbe Roberta Stoppa quando la donna aveva 18 anni. Di origini torinesi, all'epoca era una modella di professione. Tra loro la scintilla nacque subito, tanto che due anni dopo, nel 1961, convolarono ufficialmente a nozze. Un matrimonio che durò circa 10 anni, fino a quando si lasciarono nel 1970. Nello stesso anno, nacque il loro primo e unico figlio, Igor, che oggi ha 55 anni. "Io e Roberta ci eravamo sposati a 20 anni era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza”, aveva raccontato il cantante in una passata intervista al Corriere della Sera. Alla prima moglie dedicò il brano Roberta, uno dei suoi più grandi successi.

Peppino di Capri e Roberta Stoppa

La nascita del primo figlio Igor

Nel 1970 Peppino Di Capri divenne padre per la prima volta. Dal matrimonio con Roberta Stoppa nacque Igor, che oggi ha 55 anni. A differenza dei fratellastri (figli del cantante e della seconda moglie Giuliana Gagliardi) non si hanno molte informazioni sul suo conto e ha preferito mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata. Non è noto con certezza il suo lavoro. Come raccontò Stoppa, l'uomo nacque proprio quando i due decisero di separarsi e Di Capri aveva già perso la testa per un'altra donna: “Stringendoti ti avevo detto che finalmente aspettavo un bambino, tuo figlio. E tu, secco, mi rispondesti: “Peccato, proprio adesso che sono innamorato di un’altra”.

L’amore per la seconda moglie Giuliana Gagliardi

Peppino di Capri conobbe Giuliana Gagliardi nei primi Anni Settanta. Dodici anni più giovane del cantante, all'epoca era studentessa di Biologia a Napoli. Il primo incontro avvenne durante un concerto, mentre lui stava attraversando un periodo di crisi nel matrimonio con Roberta Stoppa, che in breve tempo arrivò al capolinea. Di Capri iniziò poi una relazione con Gagliardi, con la quale convolò a nozze nel 1978. Insieme ebbero due figli, Edoardo e Dario, nati rispettivamente nel 1981 e nel 1986. La donna morì nel 2019 all'età di 68 anni provocando al cantante un profondo dolore.

L’arrivo di Edoardo e Dario, i figli avuti dal secondo matrimonio

Peppino Di Capri con i figli Edoardo e Dario

Dal secondo matrimonio con Giuliana Gagliardi, Peppino Di Capri divenne padre due volte. Nel 1981 nacque Edoardo e nel 1986 Dario Faiella. Il primogenito ha 44 anni e, come si legge sul suo profilo Instagram, è un sound designer e ha seguito la passione del padre per la musica. Il secondo ha 38 anni ed è un attore di professione, conosciuto con lo pseudonimo di Dario Castiglio. Tra le sue apparizioni in tv si ricordano quelle in serie come Ris- Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia e Squadra Antimafia- Palermo Oggi.