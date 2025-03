video suggerito

Chi è Francesco Del Gaudio, l'attore che interpreta Peppino di Capri nel film Champagne su Rai1 Francesco Del Gaudio è il giovane attore di Pompei che interpreta Peppino di Capri, nel film tv su Rai1 in cui si racconta la vita del cantante. Attore, ma anche musicista, classe 1999 si è formato al Conservatorio e ha frequentato diversi stage di teatro e drammaturgia.

A cura di Ilaria Costabile

Francesco Del Gaudio è il giovane attore 26enne protagonista del film tv Champagne, sulla storia di Peppino di Capri. Interprete ma anche musicista, ha avuto la possibilità di formarsi e di partecipare anche a diversi concorsi musicali, approdando anche al mondo del teatro e del cinema.

Chi è Francesco Del Gaudio, la passione per la musica e il teatro

Nato a Pompei nl 1999, Francesco Del Gaudio ha 26 anni e sin da bambino ha mossi i suoi passi nel mondo dell'arte, tra musica e recitazione. Nel 2008 vince il primo premio al Festival Nazionale di Cori "Ercolano in…canto", per poi partecipare l'anno successivo al Concorso Nazionale Musicale "Cerco la…nota", a Cercola, dove ha conseguito anche qui il primo premio. Nel 2015 il debutto teatrale è nello spettacolo Toledo e notte di Raffaele Viviani.

Da questa esperienza inizia a frequentare stage e corsi di perfezionamento relativi al teatro, partecipando anche ad un laboratorio sulla drammaturgia ispirato da Eduardo De Filippo, associato ad un percorso intensivo presso il Teatro Elicantropo. Il salto al cinema avviene con la comparsa nel film Benvenuti in casa Esposito e la miniserie La sposa, oltre che nella serie Netflix, Inganno. Del Gaudio ha poi prestato la sua voce al film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Anche dal punto di vista musicale, Del Gaudio può vantare una formazione poliedrica. Ha studiato tromba jazz al Conservatorio, sa suonare anche il pianoforte e anche diversi strumenti a percussione come la tammorra, cajon e djembe.

Francesco Del Gaudio, fonte Instagram

Le parole di Francesco Del Gaudio sul ruolo di Peppino di Capri

Il giovane attore, a seguito della presentazione del film tv, ha raccontato come ha affrontato questa esperienza, la prima da protagonista, sottolineando come la duplicità delle sue passioni per la musica e per la recitazione lo abbia aiutato e sia stata fondamentale:

Nonostante la notevole differenza anagrafica, è stato comunque sempre presente nei miei ascolti. In particolare con Nun è peccato, una canzone secondo me stupenda, la cosa che ci ha accomunato è stata questa. Ed è il motivo per cui ho amato tanto fare questo film, per me che sono attore e musicista fare un film del genere è il massimo, come forma di divertimento, interpretare lui nello specifico è stato una grossa responsabilità perché Peppino è ancora vivo e ho girato il film pensando al fatto che lui lo avrebbe visto, prima o poi, quindi ho sempre sperato che lui si potesse riconoscere o quanto meno che si sia sentito rispettato dal modo in cui l’ho interpretato.