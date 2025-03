video suggerito

La vita di Peppino di Capri, cosa fa oggi e dove vive l’artista Peppino di Capri oggi, a 86 anni, vive tra Napoli e Capri dove ama trascorrere il tempo con figli, nipoti e persone care. La musica è ancora al centro delle sue giornate, come ha raccontato anche in alcune interviste. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

931 CONDIVISIONI condividi chiudi

Peppino di Capri ha compiuto 86 anni lo scorso luglio, dopo una vita dedicata alla musica che, ancora oggi, è il centro delle sue giornate, si divide tra Napoli e Capri, l'isola che gli ha dato i natali e che, di fatto, è parte integrante del suo nome d'arte. Dopo la scomparsa della seconda moglie, Giuliana, si è ritirato ancor di più a vita privata.

La vita di Peppino di Capri oggi

Una delle ultime apparizioni televisive di Peppino di Capri è stata quella al Festival di Sanremo 2023, quando ha ricevuto il premio alla carriera, ritirato durante la quarta serata della kermesse perché a causa di un calo di voce, non riuscì ad esibirsi nel corso della terza serata, in cui era previsto che cantasse. L'artista è stato sul palco dell'Ariston ben 15 volte, quasi un record per una delle voci più note della musica italiana. Ed è proprio la musica a fare da perno alla sua quotidianità, come ha raccontato spesse volte, non ha mai smesso di suonare e comporre, dedicando parte delle sue giornate a suonare. La perdita di sua moglie Giuliana, però, è stato un momento di grande sofferenza, dal quale ancora oggi, a distanza di sei anni, fatica a riemergere:

Si è spenta nel 2019, al culmine di un anno di sofferenza. È stato devastante. Lei era il pilastro della nostra famiglia. Mi sento smarrito, non l’ho ancora superata.

Peppino di Capri a Sanremo 2023

Dove vive Peppino di Capri

Come ha raccontato lui stesso in un'intervista al settimanale Oggi, il cantante ama circondarsi dalle persone a lui care, con le quali cerca di trascorrere quanto più tempo è è possibile. L'artista, infatti, racconta: "Mi divido tra Capri e Napoli. A Capri c’è sempre un via vai continuo tra i figli, gli adorati nipotini, Joseph e Luisa Sophie, le mie sorelle, gli amici. A Napoli sono solo. Ne approfitto per riposare e dedicarmi alla musica". Non è mancato, poi, un commento relativo al rapporto con i suoi figli, in particolare con il primo:

Edoardo e Dario, figli di Giuliana, sono premurosi, si prendono cura di me, mi sopportano e supportano nelle faccende quotidiane e nell’organizzazione di qualche spettacolo. Con Igor è diverso. Lui è cresciuto con la madre, la mia prima moglie, e vive in Spagna. Non lo vedo spesso.