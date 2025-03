video suggerito

Champagne, la storia di Peppino di Capri nel film di Rai1: trama, cast e dov’è stata girata Lunedì 24 marzo va in onda su Rai1 alle 21:30 il film “Champagne-Peppino di Capri”, sulla vita del noto artista e volto della musica leggera italiana. A vestire i panni del cantante è il giovane Francesco Del Gaudio, mentre la regia è di Cinzia TH Torrini. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora



Questa sera, lunedì 24 marzo, su Rai1 alle 21:30 va in onda Champagne – Peppino di Capri, il film tv che racconta la vita di uno degli artisti più noti della musica leggera italiana degli Anni Settanta-Ottanta. Si tratta di un racconto a tutto tondo, in cui non si toccano solo le tappe fondamentali del percorso artistico del cantante, ma viene ridisegnata anche la storia del nostro Paese. Prodotto da Rai Fiction e O'Groove, il film è diretto da Cinzia TH Torrini e ha come protagonista il giovane Francesco Del Gaudio.

La trama di Champagne, il film tv su Peppino di Capri

La carriera di Giuseppe Faiella, vero nome di Peppino di Capri, inizia nel 1943 quando ha solamente quattro anni e, avendo il dono dell'orecchio assoluto, si esibisce suonando per i soldati americani che si trovavano a Capri. La musica, da quel momento, diventa parte integrante della sua vita e la coltiva con assiduità. Da ragazzo lascia Capri e vince il concorso del programma Rai, Primo Applauso, che dà di fatto inizio alla sua ascesa musicale, con il nome d'arte di Peppino di Capri. Negli Anni Sessanta, ancora giovanissimo, incontra Roberta, una giovane modella, il suo primo amore che gli dà ispirazione per quel brano che sarà uno dei suoi più grandi successi.

I due, poi, si sposano e il rapporto oscilla, tra alti e bassi, nel frattempo cambia anche il suo modo di fare musica, lasciando il twist e avvicinandosi alla canzone politica. La sua carriera sembra essere ormai al capolinea, insieme alla fine del rapporto con Roberta, i discografici che incontra, infatti, pretendono nuove cose su cui lavorare. Dopo un periodo di crisi, il cantante trova la forza di rimettersi in piedi.

Il suo migliore amico, nonché batterista fin dagli esordi, Bebè, lo aiuta nel momento di sconforto e l'incontro con Giuliana, donna lontana dal mondo dello spettacolo, riesce ad accenderlo di nuovo. È così che Peppino di Capri fonda la sua casa discografica, e dopo aver ingaggiato Franco Califano per comporre “Un grande amore e niente più”, vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973.

Il cast di Champagne

Il film tv sulla vita di Peppino di Capri vede il debutto di alcuni giovani interpreti del mondo dello spettacolo italiano, accompagnati anche da attori di comprovata esperienza. Ecco, di seguito, il cast con tutti gli interpreti:

Francesco Del Gaudio: Peppino di Capri

Arianna Di Claudio: Roberta Stoppa

Gaja Masciale: Giuliana Gagliardi

Gianluca Di Gennaro: Ettore Falconieri

Antonia Truppo: madre di Peppino

Alessandro Gervasi: Peppino da bambino

Leonardo Catenacci: Peppino a 11 anni

Pio Stellaccio: Bernardo Faiella

Arturo Scognamiglio: Ciro Faiella

Carlo Di Maro: Michele (frontman del Number Two)

Emanuele Luigi Cuomo: Didier

Francesco Sechi: titolare Kit Kat

Daniele Vagnozzi: Mario Cenci

Dove è stato girato il film tv Champagne

Il film è stato girato in parte sull'isola di Capri, luogo natio del cantante, mentre alcune scene sono state girate a Napoli e successivamente anche a Roma. Le riprese si sono svolte nel mese di ottobre 2024. Gli interni della villa caprese, sono quelli della vera dimora di Peppino di Capri, mentre nella città partenopea sono state ricreate le esibizioni della band "Peppino di Capri e i suoi Rockers", nella Galleria Umberto I e il Salone Margherita.