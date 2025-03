video suggerito

Ascolti tv lunedì 24 marzo: chi ha vinto tra Champagne – Peppino di Capri e Grande Fratello Chi ha vinto tra Champagne – Peppino di Capri su Rai1 e la semifinale del Grande Fratello su Canale 5. In access prime time la sfida tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia. Tutti io dati Auditel di ieri, lunedì 24 marzo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La prima serata di ieri, lunedì 24 marzo, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Champagne – Peppino Di Capri, che racconta la vita e la carriera dell'artista. Canale5 ha proposto la semifinale del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione di Shaila Gatta e Javier Martinez. Nell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di lunedì 24 marzo.

La sfida degli ascolti tv tra Champagne – Peppino Di Capri e Grande Fratello

Nella prima serata di lunedì 24 marzo, Canale5 ha trasmesso la penultima puntata del Grande Fratello, condotto da Amadeus. Finalisti del reality sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. La puntata è stata seguita da x spettatori con il x% di share. Rai1 ha proposto Champagne – Peppino Di Capri. Il film con protagonista Francesco Del Gaudio è stato seguito da x spettatori pari al x% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 Obbligo o Verità. Il game show condotto da Alessia Marcuzzi è stato seguito da x spettatori con il x% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose, che ha registrato x spettatori con il x% di share. Italia1 ha proposto il film Spider-man: Far from home visto da x spettatori apre a x%. Rete4 Quarta Repubblica ha interessato x spettatori con il x% di share. Su La7 La torre di Babele ha registrato x spettatori con il x% di share. Su Tv8 Bruno Barnieri – 4 Hotel è stato seguito da x spettatori con il x% di share. Sul Nove Cash or trash – Speciali prime time è stato seguito da x spettatori con il x% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Dino dall'Umbria. La puntata è stata seguita da x spettatori con il x% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da x spettatori con il x% di share.