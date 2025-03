video suggerito

Grande Fratello, Giglio, Shaila e Javier eliminati: Helena in finale, Chiara e Mariavittoria al televoto Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello di lunedì 24 marzo 2025. Helena Prestes è volata in finale insieme ai nomi già decretati (Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato). Al televoto Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che si giocheranno l'ultimo posto per la finale.

A cura di Gaia Martino

Giglio è stato il primo eliminato della puntata del Grande Fratello di lunedì 24 marzo 2025. Il concorrente ha perso al televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli. Nel corso della semifinale, sono stati eliminati anche Shaila Gatta e Javier Martinez. Vola in finale Helena Prestes, la quarta di questa edizione. Al televoto, per giocarsi l'ultimo posto disponibile nella finale del 31 marzo, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.

Giglio, Shaila e Javier eliminati: le percentuali del televoto

Il primo televoto che ha visto sfidarsi Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio ha deciso che a dover lasciare la Casa a un passo dalla finale è Giglio. Queste le percentuali dell'esito del primo televoto:

Chiara 41,27%

Helena 37,97%

Giglio 20,76%

Nel corso della semifinale, anche Shaila Gatta e Javier Martinez hanno dovuto interrompere il loro percorso nel reality a un passo dalla finale in programma per lunedì 31 marzo 2025. Javier è stato il secondo eliminato della serata, che ha perso durante un televoto flash contro Chiara, Helena e Shaila. Di seguito le percentuali:

Chiara 34,92%

Helena 34,29%

Shaila 16,38%

Javier 14,41%

Chi sono i finalisti del Grande Fratello

Oltre a Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, eletti finalisti nelle puntate precedenti del GF, questa sera di lunedì 24 marzo sono stati annunciati i concorrenti che si sfideranno nell'ultima puntata del reality in programma per lunedì 31 marzo 2025, quella che decreterà il vincitore. Helena Prestes ha vinto al televoto e si è aggiudicata il posto in finale, mentre Chiara e Mariavittoria sono al televoto per conquistare l'ultima possibilità di accedere. Di seguito l'elenco dei finalisti finora annunciati:

Lorenzo Spolverato

Jessica Morlacchi

Zeudi Di Palma

Helena Prestes

Chi sono i concorrenti al televoto

Invece delle solito momento dedicato alle nomination, la Semifinale del Grande Fratello di lunedì 24 marzo si è conclusa con un altro televoto. Il pubblico dovrà scegliere chi tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti sarà la quinta finalista di questa edizione del reality. Le due concorrenti, quindi, si giocheranno l'ultimo posto disponibile nella finale del 31 marzo. Il verdetto del televoto verrà svelato all'inizio della prossima puntata.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 24 marzo

Durante la semifinale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta hanno messo un punto alla loro amicizia battibeccando in diretta tv. L'ex velina ha accusato la sua inquilina di essere una stratega e ha trovato d'accordo l'opinionista Cesara Buonamici. Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale5 del loro amore: il pallavolista ha ammesso di star pensando di costruire una famiglia con la modella brasiliana.