Zeudi e Shaila litigano al GF mentre parla Cesara Buonamici, Signorini sbotta: “Silenzio, maleducate”

Durante la semifinale del GF, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta hanno litigato animatamente. Durante il commento di Cesara Buonamici non sono rimaste in silenzio dalla mistery room e Alfonso Signorini le ha sgridate: "Maleducate. Avrà un'opinionista una ragione in più di parlare rispetto a voi?".

A cura di Gaia Martino

L'amicizia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sembra essere giunta al capolinea a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Dopo quanto accaduto in settimana, dopo che l'ex Miss si è rifiutata di giocare a biliardino con Lorenzo Spolverato, le due concorrenti hanno discusso animatamente e ripreso il discorso in puntata, stasera, durante la semifinale. L'ex velina ha accusato la sua inquilina di essere una stratega e ha trovato d'accordo Cesara Buonamici che ha accusato la napoletana di giocare "sfruttando" i suoi inquilini. Poi Signorini ha sbottato contro le concorrenti che non ascoltavano le parole dell'opinionista perché impegnate a battibeccare.

Lo scontro tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta in puntata

Shaila Gatta ha iniziato il confronto commentando: "Non metto in discussione la tua persona, ma come giochi in questo programma. Quando io e Lorenzo abbiamo litigato, tu ti sei esposta su di lui. Ti sei nascosta, stanno uscendo lati di te molto chiari. Tu crei alleanze, non amicizie". Zeudi Di Palma ha allora risposto: "Ho vissuto una settimana complicata, sono qui da 4 mesi, meno di loro, ma hanno avuto la possibilità di farsi conoscere. Sono usciti lati di me che non avevo mai mostrata. Ho fatto tanta introspezione. Tutti vogliono screditarmi per emergere. Ho sempre messo in mezzo i rapporti umani, loro no".

Il commento di Cesara Buonamici e la sgridata di Signorini: "Maleducate"

Alfonso Signorini ha dato poi parola a Cesara Buonamici chiedendole di commentare il blocco. "Ognuno nella casa porta se stesso, e un quid di cose che ritiene gli siano convenienti per andare avanti nel gioco. Lei è entrata con una forte preparazione, sapeva dov'era la camera quadrangolare. Tutti si sono accorti della concentrazione che ha Zeudi, l'ha dimostrata. Strada facendo, mettici del risentimento, tutti hanno pensato "A me forse mi ha sfruttato". Sei andata contro Lorenzo, ma non ho ben capito perché. Non ha detto granché. Non solo tu hai avuto un passato difficile, ognuno di noi ha la sua storia. Non è che i tuoi sono momenti diversi rispetto a quelli degli altri". Quando le due concorrenti hanno proseguito la discussione senza ascoltare le parole dell'opinionista, Signorini ha sbottato: "Maleducate, sta parlando Cesara. Avrà un'opinionista una ragione in più di parlare rispetto a voi? Ascoltatela, per educazione. Non facendo una parata di fatti vostri". Beatrice Luzzi ha difeso, invece, Zeudi sostenendo che nella puntata scorsa è stata trattata male dai suoi compagni in casa: "Devo criticarla solo perché se l'è presa con le persone sbagliate".